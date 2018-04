Nyborg: Da Knud Jensen den 10. april forlod sin båd i vinteroplagspladsen ved Nyborg Marina, var den ren som en barnenumse. Men da han vendte tilbage fem dage senere, var cockpittet fuld af sort støv.

Selv han føler sig fortsat overbevist om, at Koppers står bag. Også selv om tjærefabrikken tidligere på ugen offentliggjorde resultatet af en intern undersøgelse, der viste, at prøver fra bådene ikke viste nogen spor efter tjære eller svovl.

Knud Jensen mener ikke, at undersøgelsen giver et retvisende billede. I en mail til virksomheden peger han blandt andet på, at der efter alt at dømme har været tale om flere nedfald at sort støv på forskellige tidspunkter.

- En af de andre bådejere fik sort snavs på båden mellem den 18. og den 19. april, som også er det tidsrum, Koppers har fokuseret på i sin undersøgelse. Men for mit eget vedkommende skete det ugen før, og Koppers har ikke redegjort den driftsforstyrrelser i den periode, siger han til Fyens Stiftstidende.

Knud Jensen har dog svært ved at bevise, at der er tale om støv fra Koppers, fordi han af egen drift rensede båden, før der blev udtaget en prøve. Derfor baserer virksomhedens analyser sig først og fremmest på en prøve taget fra en anden båd.

- Det ærgrer jeg mig gul og grøn over i dag. Men jeg var bare fokuseret på at få snavset væk, så jeg kunne komme ud og sejle. Den sorte støv på min båd faldt i en uge, hvor der også var en del lugtgener fra Koppers, og hvor der oven i købet var østenvind. Derfor er det nærliggende at tro, at der en sammenhæng mellem lugtgenerne og så støvet. Man kan også vende den om og spørge: Hvor skulle det ellers komme fra, når der er tale om sort støv, som rammer enkelte både, men ikke alle, forklarer han.

Det spørgsmål kan fabrikschef hos Koppers, Dan Baade-Pedersen, ikke umiddelbart give noget svar på.

- Der er mange ting i luften, men hvad det lige kan skyldes, ved jeg ikke, for så var vi kommet med det, bemærker han.

Fabrikschefen understreger samtidig, at man lægger vægt på at have et godt forhold til naboerne, og at man derfor tager henvendelser af denne karakter meget alvorligt. Ifølge et svar fra virksomhedens miljøchef har man faktisk undersøgt forbrændingsforholdene i perioden fra den 10.-1. april, og det viste ingen tegn på uregelmæssigheder.

For Knud Jensen er det sidste ord dog langt fra sagt i den sag. Han vil derfor rette henvendelse til både Nyborg Kommune og den lokale grundejerforening for at lægge yderligere pres på Koppers.

- En ting er, at der kan forekomme nedfald på min og andres både. Men jeg bor samtidig i området, og det er endnu mere bekymrende at tænke på, at sort støv kan falde ned i en barnevogn eller lignende, siger han.