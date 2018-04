Haven i maj

Mos og ukrudt synes at være danskernes største plage på plantefronten.

Miljøstyrelsens tal viser, at havefolket årligt bringer 60 ton forskellige gifte ud i deres haver. Knap halvdelen bruges til bekæmpelse af mos, mens knap den anden halvdel til bekæmpelse af ukrudt. Kun en lille del udgør gifte til bekæmpelse af svampe og insekter. Tallene er dog fra 2016, og det er Miljøstyrelsens vurdering, at også brug af mosmidler er stærkt nedadgående. Det vil nye tal vise.

Haven: Næsten alle pesticider til privat brug er i dag forbudt, og det forklarer forholdet mellem tallene. Det gælder faktisk også de mosmidler, der i dag er på markedet.

Alle pesticider skal nemlig være godkendte, og det er jernvitriol samt nogle andre produkter mod mos ikke, fortæller Miljøstyrelsens specialkonsulent Anita Fjeldsted.

Derfor skal de være fjernet fra hylderne senest 1. juni. Oprindelig var fristen 1. maj, men den er altså forlænget med yderligere en måned.

Jernvitriol er som sådan ret uskadeligt set ud fra et miljømæssigt synspunkt, men det skal godkendes til formålet, og det er en ret kostbar proces. En enkelt producent har dog søgt og fået godkendelse på et erstatningsprodukt baseret på på jernsulfat. Det er Trim mod mos Xtra.

For meget jern i jorden hindrer optagelse af andre vigtige grundstoffer som for eksempel magnesium.

Midler mod mos er en slags symptombehandling. Mos kommer ikke, fordi jorden mangler jern. De hyppigste årsagerne er for meget skygge, for megen fugt eller for lidt gødning. Det er her, man skal rette fokus, hvis man vil af med sit mos.