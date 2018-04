Laksefiskeri

Danmark er blevet et lakseland, og alle har råd til at prøve - men pas på: Laksefiskeri er stærkt vanedannende.

Avisens guide til danske lakse-åer De senere år er det takket være en stor indsats lykkedes at genskabe den danske laksebestand. Der er opdrættet og udsat lakseyngel. Der er etableret gydepladser, og frem for alt er en masse spærringer i forbindelse med dambrug og vandmøller blevet fjernet, så laksenes opgang til gydepladserne er forbedret. I 2018 kan man således fiske laks i ni af vore større vandløb.I flere af vandløbene er der endda rigtig gode muligheder. På sigt kan flere af de danske åer komme til at byde på noget af det bedste laksevand i Europa - i forhold til åernes størrelse. For at beskytte laksebestanden er der indført kvoter for hvor mange laks, der må fanges i de enkelte vandløb. Fiskerne er forpligtede til selv at holde sig orienterede om kvoternes tilstand. Det er let gjort, for alle de lokale sportsfiskerforeninger har glimrende hjemmesider, hvor alle oplysninger er tilgængelige. Det samme er tilfældet hos Fiskeristyrelsen. Sæsonen 2018, der lige er startet, byder på følgende kvoter: Storåen: 475 laks fordelt over 250 laks op til 75 cm. Og 220 laks over 75 cm, målt fra snude til halespids. Desuden en kvote på fem laks til mindre tilløb i å-systemet - som det også gælder for alle de følgende åer: Skjern Å: 425 laks, fordelt med 235 op til 75 cm. Og 185 laks over 75 cm. Varde Å: 240 laks fordelt med 125 under og 110 laks over 75 cm. Sneum Å:110 laks fordelt med 55 under og 50 over 75 cm. Kongeåen: 55 laks, fordelt med 25 under og 25 over 75 cm. Ribe Å: 200 laks fordelt med 110 under og 85 over 75 cm. Brede Å: 60 laks fordelt med 30 laks under og 25 over 75 cm. Vidå: 75 laks fordelt med 35 op til og 35 over 75 cm. Gudenåen: Kan igen byde på laksefiskeri, alt sammen baseret på opdrættede laks, udsat i åen. Fordi den naturlige Gudenå-laksestamme er uddød. Det skyldes, at Tangeværket spærrer for laksenes opgang til gydepladserne. Da der udelukkende er tale om opdrættede laks, er der ikke en kvote-ordning for Gudenåen.

Vejen til fiskekort De forskellige lokale sportsfiskerforeninger sælger kort og henviser til steder, hvor du kan købe fiskekort. Priserne varierer lidt - men det koster fra 100 til 200 kr. at få et døgnkort. Omkring laksevandene kan du få yderligere information ved at gå ind på nettet og søge på sportsfiskerforeningerne i det område, hvor du ønsker at fiske.De foreninger, der er interessante i forbindelse med laksefiskeri er: Holstebro og Omegns Fiskeriforening (Vedr. Storåen) Skjernå-dalens sportsfiskerforening, Borris Fiskeriforening, Herning-Ikast Sportsfiskerforening og Skjern Å-sammenslutningen (Vedr. Skjern Å-systemet) Ribe Sportsfiskerforening (Vedr. Ribe Å og Brede Å) Sydvestjysk Sportsfiskerforening (Vedr. Sneum Å og Kongeåen) Varde Sportsfiskerforening (Vedr. Varde Å) Sportsfiskerforeningen Vidå for Tønder og omegn (Vedr. Vidåen) Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (Vedr. Gudenåen) Ud over fiskeriforeningerne kan du købe fiskekort til laksevandene på flere tankstationer og turistkontorer eller hos købmænd ved åerne. Spørg bare - de fleste steder kan det lade sig gøre.

Mandag 16. april startede laksesæsonen i de danske vandløb. Fra solopgang flokkedes laksefiskerne langs de store vest- og sydjyske åer i håb om at få laks på krogen. En lang vinter er gået med drømme om laks og med at planlægge, hvordan de sølvblanke muskelbundter kan narres til hug. Og nu, langt om længe, kunne fiskerne så forsøge at dulme lakse-feberen.

Den danske rekordlaks Den største laks, der nogensinde er fanget i Danmark, blev halet op fra Skjern Å i påsken 1954. Det var vin- og tobakshandler D. C. Dinesen, København, der fik laksen i land efter en halv times hård fight.Fisken vejede 26,5 kilo og målte 135 cm - fanget ved skolebroen i Borris. Der er faktisk fanget laks siden, som har været længere end Dinesens fisk. Således blev der i såvel Skjern Å som Storåen fanget laks på 141 cm for et par år siden, men der var tale om nedfaldsfisk. Det er laks, som kom op i åen for at gyde, overvintrede i åen næste forår søgte tilbage mod havet. Disse fisk er fredede. Nedfaldsfisk er afkræftede. Derfor har de lav vægt. Hvis de to kæmper var blevet fanget, da de var på vej op til gydepladserne, ville Dinesens rekord være blevet slået. Men den står endnu. 26,5 kg - det er noget af en fisk!

Sådan skrev the grand old man i dansk sportsfiskeri, kunstmaleren og forfatteren Svend Saabye i bogen "Lystfiskerliv" i begyndelsen af 1950'erne.

" Du skal have fisket laks i adskillige år, fanget nogle stykker og mistet flere, før du kan kalde dig laksefisker. Men du skal kun have fisket laks én gang for at tabe din sjæl "

Men når laksesæsonen starter i Norge, med flom i elvene, forrykt strøm, iskolde vandmasser, der vælter gennem dalene medførende alt, fra træstammer til døde får, så står han der. For storlaksen er i elven! Han balancerer på klippekanten. Han vader ud, mens elven flår i benene - for så kan han lige nå en meter længere med det næste kast. Og der står laksen...

Derhjemme i kvarteret klager han over, at ryggen ikke er, hvad den har været.

Nu er han en moden mand midt i 60'erne. Men i laksesæsonen vader han ud i stride norske elve. Han springer fra klippeblok til klippeblok over dybe render. Han står i vand til halsen for at bjerge en vanskelig laks. Et år, hvor han havde benet i gips, klatrede han rundt på stejle klipper - og fangede laks alligevel.

Laksefiskeri tømmer hjernen for dagligt besvær. Laksefiskeri giver fysisk træning og mental oprustning. Laksefiskeri fjerner stress. Du traver mange kilometer uden at tænke over det. Du får frisk luft i lungerne. Laksefiskeri er naturmedicin. Men jeg vil ikke påstå, at laksefiskeri er medicin uden bivirkninger. Dem er der mange af. Først og fremmest er det stærkt vanedannende.

En gang var laksefiskeri for samfundets spidser. De mest velhavende. Og der er blevet hængende noget fisefornemt over laksefiskeri. Men så dyrt er det ikke længere.

I de danske lakse-vandløb, som der efterhånden er blevet nogle stykker af - og som efterhånden byder på fornemt laksefiskeri - koster et dagkort til de allerbedste fiskestykker et par hundrede kroner. Du kan købe et sæsonkort for omkring 1200 kroner - og du kan få familierabat, hvis ægtefælle eller børn også er blevet smittet.

Et års fiskeri i en super lakse-å for 1200 kr... Er det dyrt i en tid, hvor en kop kaffe på en café i København koster 50 kr.? Jeg mener: Et års fiskeri i de bedste laksevande for det, som du skal betale for 24 cafe latte? For slet ikke at tale om prisen på medicin! Der er mange laksefiskere, som mener, at der burde være "medicintilskud" til dem. Men desværre - medicin mod laksefeber er uden statstilskud.

Det er de danske sortsfiskerforeningers fortjeneste, at det er så økonomisk overkommeligt at fiske laks i Danmark. Foreningerne lejer fiskeretten hos en række lodsejere, men det er ikke alene foreningens medlemmer, der får glæde af det. Foreningerne sælger fiskekort til alle.

Som min gamle ven siger: Der er tale om venligtsindede pushere...

Selv i Norge, der har ord for at være frygtelig dyr at fiske i, er priserne mange steder særdeles overkommelige. Mange steder kan man fiske med gode chancer, selv for storlaks, for 100-150 norske kroner om dagen.

Det skal lige tilføjes, at der blandt de omkring 600 lakseførende elve i Norge er mange, som kun er til at fiske i, hvis der er faldet meget regn. Ellers er der ingen lakseopgang. Men mulighederne er mange.