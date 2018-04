Jubilæumsudstilling

- Deres livshistorier er meget hjerteskærende at lytte til. Det skete, at en kutter forliste, og skipper var den eneste, som overlevede og måtte leve videre med grusomme minder. Mange har ikke fortalt deres koner derhjemme hele sandheden, når de ringede hjem. De sagde måske, at alt gik godt, men i virkeligheden lå kutteren i høj sø med fare for at gå ned, fortæller Søren Byskov, som beskriver Esbjergs fiskere som modige mænd, der var villige til at satse meget i kampen for at sikre en indkomst - og mange også i forsøget på at opbygge en formue.

Det betyder rigtig meget for os på museet, at der er så stor opbakning fra Esbjergs fiskere, også økonomisk. De kommer jo på museum, før de dør, og det kan i sig selv være grænseoverskridende. David Dupont-Mouritzen, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

1. Esbjerg Havn fylder 150 år i år. Kajen voksede på de år fra 250 meter til 12 kilometer, og Esbjergs indbyggertal voksede fra 23 til 116.000. 2. Da Rigsdagen i 1868 skulle anlægge en havn i Vestjylland, valgte man Esbjerg, fordi havet ud for kysten hurtigt blev meget dybt. 3. Udviklingen inden for fiskeriet gik så hurtigt, at Esbjerg på et tidspunkt blev kaldt for "Danmarks Chicago". 4. I dag er Esbjerg Havn Danmarks største offshore-havn og verdens førende på udskibning af vindmøller. 5. Fra 2019 forventes Esbjerg at påbegynde sit næste store erhvervseventyr, når et 7.000 kilometer langt transatlantisk, undersøisk fiberkabel kommer i drift.

Han tiltrådte som museumsdirektør i 2016, kommer fra København og har aldrig selv sejlet med en fiskekutter, der stævnede ud fra Esbjerg Havn.

Vestjyder vil derfor nok mene, at det er en uheldig baggrund at byde ind med, når man skal stå i spidsen for en stor fiskeriudstilling.

David Dupont-Mouritzen ser det ikke på den måde. Han erkender, at han med udstillingen har bevæget sig ind på - for ham - ukendt terræn, men påpeger samtidig, at det har sine fordele at se på Esbjerg med nye øjne. For eksempel er han ikke ét sekund i tvivl om, at der er et stort behov for en udstilling som den, museet tilbyder lige nu.

- Jeg har venner i både København og Nordjylland, som stadig tror, der lugter af fisk her i Esbjerg. De har slet ikke opdaget, at Esbjergs tid som Danmarks førende fiskeriby for længst er forbi. Esbjergenserne har også brug for udstillingen, for den viser deres DNA og hylder de mennesker, som skabte deres by, forklarer direktøren og tilføjer:

- Nok sætter vi med udstillingen et punktum, men hvem siger, at der ikke en dag kan opstå et nyt fiskereventyr i Esbjerg? Der sker så mange store, spændende ting på havene lige nu, og det er umuligt at forudse, hvad der vil ske om bare ti år. At sætte et punktum har to funktioner: Man afslutter et kapitel og skaber samtidig mulighed for, at et nyt eventyr kan begynde.