Fredagens aftale mellem Nord- og Sydkorea har ikke nogle klare linjer for, hvornår og hvordan de vil nå aftalens målsætninger.

Men det er en hensigtserklæring, der er meget afgørende for forholdet mellem de to lande.

Det siger Geir Helgesen, der er direktør for Nordisk Institut for Asienstudier (Nias) under Københavns Universitet.

- Det er symbolpolitik, men symbolpolitik er forfærdelig vigtigt.

Fakta om Nord- og Sydkorea



Herunder fakta om de to koreaer:



Sydkorea har et befolkningstal på 51,3 millioner (2016).



Nordkoreas befolkningstal er på 25,4 millioner (2016).



Nordkorea bliver grundlagt under Kim Il-sung i 1948 efter delingen af Den Koreanske Halvø som følge af Japans nederlag i Anden Verdenskrig.



25. juni 1950 begynder Koreakrigen, ved at nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.



Korea-krigen afsluttes tre år senere med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.



Nordkorea er siden blevet styret med hård hånd af Kim-dynastiet og en militær elite. Landet ledes i dag af Kim Jong-un, der er barnebarn af Kim Il-sung.



Nordkoreas hær er blandt de største i verden med en million soldater. Landets indbyggere er til gengæld blandt klodens fattigste.



Nordkorea er næsten isoleret internationalt. Dets nærmeste allierede er Kina.



En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.

- Vi har et delt land, som har været i krig og ikke har haft en fredsaftale, kun en våbenhvile. Nu har de to ledere sat sig sammen og er blevet enige om at arbejde hen imod en normalisering af forholdet mellem dem, lyder det fra Geir Helgesen.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blev i aftalen enige om at indstille fjendtlige aktiviteter mod hinanden. Det indebærer blandt andet en målsætning om, at både Nord- og Sydkorea skal være frie for atomvåben.

Det er noget, der måske er lettere sagt end gjort. I hvert fald bliver det svært at gennemføre den målsætning uden at have USA med i diskussionen, siger Geir Helgesen.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at aftalen allerede er gældende, og at den er uafhængig af, hvad USA mener om sagen.

I aftalen står der også, at de to lande vil arbejde for at mødes med USA og Kina med henblik på at ende striden på den koreanske halvø.