Arne anmelder

Glemme og ikke ville glemme/vi gik imellem ødelagte templer/vi rev tøjet af hinanden så snart der ikke var andre/som den stilhed der følger med tågen/når fuglen sluger et føjt i gården/en traktor over grus/strejfer en hånd et øre/sover vi inde langs væggen

Denne vilje til at være med i noget, til at være en del af, er den røde tråd i samlingen. De forskellige digte er ret varierende i form og længde. Men der er en sproglig tone og så denne insisteren på at "være med", som knytter digtene sammen og gør "Vi er her" interessant.

Man må sige, digtene lever op til bogens titlen. Der er tale om et klart, stærkt poetisk udtryk for lyst til livet, lyst til kærligheden og lyst til at være en del af et fællesskab.

Gennem digtsamlingen følger vi med på rejser. Vi følger med til andre himmelstrøg. Vi får lov at mærke varm asfalt, at ligge på et underlag af varme og føle den krybe gennem tøjet ind i kroppen. Og vi får lov at være med i digterens længsel og ønsker. Om at være med. Om at være sammen. Om at være levende. Om at komme med helt ind. Ikke ind i stuen og det pænt dækkede bord. Men helt ind i sindet, i vore normalt så lukkede rum. Vi vil lukkes ind.

I denne digtsamling får vi invitationen.

Liv Sejrsbo Lidegaard skriver smukt og gribende.

Når hun skildrer en kvindes kærlighed til en anden kvinde, er der intet lummert, intet unaturligt, intet forargende i digtene.

Der er bare et vindue åbent ud mod verden - og et lyst gardin, der vibrerer i brisen. Kom ind. Til mennesker. For vi er her.

Liv Sejrsbo Lidegaard

"Vi er her"

Digtsamling, 88 sider

Gyldendal