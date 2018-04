Stadionuret havde rundet de 90 minutter, da Morud leverede en lille sensation ved ikke bare at udligne, men også at hive sejren over oprykningsaspiranterne fra OKS hjem. Jakob Mønster havde bragt OKS foran omkring den hele time, men det forvandlede Moruds Emil Egetoft Pedersen og Kristian Kaspersen til lidt af et OKS-mareridt.

-Det var en hård én, erkendte OKS-træner René Hansen, som savnede skarphed på den sidste tredjedel af banen.

-Vi stod godt på banen og var farlige på kontrachancerne, konstaterede en meget glad Morud-træner, Mads Jensen, nøgternt.

AR