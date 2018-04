Interview

Public service-tv er hjerteblod for TV 2, og der skal være et værdisammenfald med en potentiel køber af stationen, lyder det fra den nye formand for stationens bestyrelse, Jimmy Maymann. Maymann, der stammer fra Gislev på Fyn, har siddet på topposter hos det amerikanske onlinemedie The Huffington Post og netgiganten AOL.

- Tillykke med formandsposten.

- Tak.

- Hvorfor sagde du ja, da kulturminister Mette Bock tilbød dig posten som ny formand for TV 2's bestyrelse?

- Første gang, jeg blev informeret, affødte det selvfølgelig nogle tanker, før jeg sprang ud i det, men det tog mig ikke lang tid at blive overbevist om, at det kunne være en ganske god udnyttelse af noget af den tid, jeg har til rådighed, efter at jeg er flyttet hjem til Danmark. Selvfølgelig fordi TV 2 er noget, man er vokset op med. Jeg var 16-17 år dengang, TV 2 blev lanceret og var med til at ændre mediebilledet i Danmark. Her 30 år efter står vi i et utroligt spændende og fragmenteret mediebillede, så man har brug for at være klarsynet og klar på, hvilken retning TV 2 skal i, hvis man skal have en god fremtid. TV 2 står på en god platform og har netop afleveret et af sine bedste resultater nogensinde. Stationen når ud til 40 procent af danskerne, så TV 2 står et godt sted, og det gjorde det også lettere at sige ja. Samtidig følte jeg, at jeg kunne bidrage selvfølgelig.

Jimmy Maymann Netop tiltrådt som ny formand for bestyrelsen hos TV 2 Danmark, udpeget af kulturminister Mette Bock (LA) med den bundne opgave at klargøre stationen til salg.



46 år, født i København. Flyttede som 12-årig til Gislev på Fyn med sin familie. Hans forældre bor fortsat i Gislev, men allerede som 20-årig flyttede Jimmy Maymann tilbage til hovedstaden for at studere.



Jimmy Maymann er med egne ord en nyhedsjunkie og har stort set altid TV 2 News kørende. Som gammel håndboldspiller i Tarup-Paarup ikke langt fra Kvægtorvet glæder det ham, at stationen har rettighederne til at vise sporten på tv. Når han ser nyheder og sport, er det flow-tv live, men film, serier og dokumentarprogrammer streamer han.



Maymann er uddannet bl.a. fra SDU i Odense, i international marketing og fra London Business School. Han var medstifter af firmaerne Neo Ideo i 1995 og senere videoplatformen Goviral, som begge blev solgt til et samlet beløb på op i mod en milliard kroner. Goviral blev solgt til den amerikanske mediegigant AOL, som efterfølgende hentede Maymann ind som vice-direktør - og senere adm. direktør for internet-mediet Huffington Post. Efter det rykkede han ind på direktionsgangen hos moderkoncernen hos AOL. I 2016 stoppede han for at flytte tilbage til Danmark med hustruen og deres tre børn, og familien bor i dag Klampenborg for København. Han leder desuden FN-projektet, UN Live, som bl.a. har fokus på at udbrede viden og stoppe fake news og står bag opførelsen af et FN-museum i København. Derudover har han investeret i andre projekter - bl.a. møbelkæden Biva, hvor han har siddet som bestyrelsesformand.

- Der følger en bunden opgave med posten - du skal klargøre TV 2 til et salg. Hvordan ser du den opgave?

- Det forholder jeg mig til i det øjeblik, vi ved, hvad der ligger i medieforliget. Det er lidt for tidligt at forhold sig til det, men det er selvfølgelig intentionen, at TV 2 skal privatiseres, og man skal sælge op til 40 procent af virksomheden. Lige nu er det vigtigste, at vi skal sørge for, at stationen får den rigtige strategi, og virksomheden arbejder videre. Hvis vi gør det godt, har TV 2 altid en eksistensberettigelse og en plads i markedet - om stationen så er helt eller delvist privatiseret.

- Skal du ind og skære forretningen TV 2 til?

- TV 2 står et rigtig stærkt sted i det danske tv-marked, har en sund økonomi og har godt fat i seerne. Det er et rigtig stærkt udgangspunkt. For mig handler det ikke om at komme ind og være en effektiviseringskonsulent. Vi skal se på, hvad det er for en størrelse, TV 2 skal være nogle år frem, for at vi fortsat kan stå stærkt. Hvilke platforme skal vi være på, og hvad skal vi lave af indhold for at fastholde de seere, vi har og tiltrække nye i et marked, hvor der bl.a. er Netflix, HBO og den slags nye tilbud. Så skal vi se, hvad der gør TV 2 relevant både i flow-tv-form i kabelpakken og som streaming i form af TV 2 Play. Det er det vigtigste for mig. Det handler om at fortsætte den positive udvikling, stationen er inde i - og arbejde videre med det, der går godt og forhåbentlig skabe nye spændende initiativer, som kan asfaltere vejen fremadrettet.

- Du har en fortid på det amerikanske onlinemedie Huffington Post og i mediekoncernen AOL, hvor du også var med til at skabe stor vækst på nogle platforme, som ligger langt fra flow-tv - hvordan skal du bruge de erfaringer?

- Vi skal være særligt opmærksomme på nye teknologiske muligheder og platforme, når vi kigger på, hvor seerne bevæger sig hen. Hvordan vil seerne gerne modtage TV 2 i fremtiden - det bliver ret afgørende i min optik. Det skifte er i højere grad sket i USA, og det er noget, jeg har arbejdet med i min tid i USA. Danmark er selvfølgelig et anderledes marked, men der er ting, vi kan lære af, så vi forhåbentlig undgår nogle af de fejl, vi lavede i USA.

- Du har tidligere udtalt, da du vendte hjem til Danmark, at du ikke ville stå i spidsen for et dansk medie - hvorfor så sige ja til formandsposten?

- Det citat handlede om et specifikt mediehus, men man kommer ikke til at se mig tage et job som direktør i en dansk medievirksomhed. Men jeg elsker medier, og det er et utroligt spændende sted at arbejde. Det er også en af årsagerne til, at jeg har sagde ja. Jeg har et stort publicistisk hjerte, og det er kun blevet stærkere af at være i USA.

- Hvad er dit forhold til dansk public service?

- Jeg har en stor veneration for public service og en stor lyst til at arbejde for at sikre, at vi kan blive ved med udkomme med det, TV 2 laver og gør i dag. TV 2 skal påtage sig det store public service-ansvar, som i mine øjne er helt unikt. Public service er med til at skabe en samhørighed og sammenhængskraft, som gør, at vi i Danmark kan debattere på et mere informeret niveau. Det får man øjnene op for, når man som jeg har boet i andre lande, hvor det ikke er kutyme, men det betyder ikke, at jeg mener, at man ikke skal have private aktører - men der er noget sundt i dualiteten.

- Du har tidligere fortalt om den tiltagende kløft mellem de forskellige samfundslag i det amerikanske samfund, som du har oplevet i dine år i USA. Kan public service-tv binde folk sammen?

- Ja, helt bestemt. Netop fordi vi oplever en stor polarisering og populisme i samfundet, der bl.a. er drevet af falske nyheder, så bliver fløjene drevet længere og længere fra hinanden. Der tror jeg, at public service og mere viden kan være med til at bringe os tættere på hinanden, når man får en større forståelse for hinandens forskelligheder. Det betyder ikke, at vi ikke kan være uenige, det skal man i et demokrati, men det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse. Der spiller public service en stor rolle, fordi man som medie dækker ting, som man ellers ikke ville dække, hvis det kun var en kommerciel forretning. Det er et af de problemer, man har i USA, hvor man har mistet middle America eller rustbæltet, fordi medierne ikke har været ude og dække de områder, så man kunne tage debatten på et informeret niveau.

- Kan man kombinere public service-ambitionerne med målet om klargøre TV 2 til et salg?

- Jeg kan godt se, hvad du mener, men i virkeligheden er TV 2 jo en kommerciel public service-station, som siden 2012 haft lov til at have abonnementer. Man er vant til, at folk skal betale for indhold. Det gør det i min optik også lettere for TV 2 at arbejde sammen med en privat aktør, som har mål for omsætningsvækst og overskudsgrader, når og hvis et salg sker. Men der skal være et værdisammenfald med den køber, der kommer ind. Der vil stadig være en public service-forpligtelse, og det er ikke alt public service-indhold, der nødvendigvis er god forretning, men det er helt klart en balancegang, for det er en del af det, man køber med TV 2.

- Du har ikke været vant til at bevæge dig i et politisk miljø. Kommer man til at se dig bevæge dig rundt på Christiansborg og tale med medieordførere?

- Til det er svaret ja. Det er ikke noget, jeg har brugt meget tid på tidligere, men når det er sagt, har jeg da besøgt Obama (tidligere amerikansk præsident Barack Obama, red.) i Det Hvide Hus, og jeg har talt med politikere før. Men TV 2 er ejet af staten, og derfor kommer jeg til at være på Christiansborg og tale med medieordførere. det er en interessant dimension.

- Og en udfordring?

- Ja, og bestemt noget, som jeg forventer at lære af.

- Ser du den nye bestyrelse involvere sig i indholdsdelen på TV 2?

- Vi får ansvaret for udforme en ny strategi og udpege en ledelse, der skal føre den ud i livet. Under det ligger selvfølgelig også indhold, men du kommer ikke til at se en bestyrelse med mig som formand, der går ind og bestemmer, hvilket indhold vi skal lave og hvilket vi ikke skal lave.

- Så selv om I skal bevæge virksomheden i retning af et salg, så skal I ikke vælge, hvilken type public service, der skal være på TV 2?

- Nej, det kommer ikke til at ske, men selvfølgelig skal vi diskutere hvilken strategisk retning, TV2 skal bevæge sig i.

- Hvad bliver din første opgave?

- Den overordnede opgave for den nye bestyrelse bliver at sætte os sammen med ledelsen og se på, hvilken strategi vi skal have for de næste år. Hvad skal der skrues op for, og hvad skal der skrues ned for - det bliver utrolig spændende og noget af det, som gjorde det ekstra interessant, fordi TV 2 netop skal i gang med at udforme en ny strategi. Forhåbentlig kan vi få nogle gode diskussioner om, hvilken retning vi skal i, og forhåbentlig kan vi udfordre ledelsen lidt. Det bliver en spændende proces.