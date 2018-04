1

Jimmy Maymann er et fornuftigt valg som ny formand. Han har både erfaring som succesfuld digital iværksætter og som leder af en en stor medievirksomhed, der skaber digitalt indhold. Han bliver formand for en ny bestyrelse for TV 2 Danmark, som dybest set skal gøre det, en tidligere bestyrelse skulle for år tilbage - nemlig drive og udvikle TV 2 til størst mulig succes, så aktierne kan sælges for størst værdi.