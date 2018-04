Danskernes arbejdsmiljø er topprioritet for regeringen

I dag er det international arbejdsmiljødag - og en oplagt anledning til at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i Danmark. For hvordan går det egentlig på landets arbejdspladser?

Målt på en international skala går det udmærket. I en undersøgelse fra Europa Kommissionen fra 2014, siger 9 ud af 10 danskere, at de har gode arbejdsforhold, mens det kun gælder 5 ud af 10 i hele EU. Og ifølge en analyse fra forskningscentret European Trade Union Institute, som er tilknyttet den europæiske fagbevægelse, har danske lønmodtagere i gennemsnit nogle af de bedste arbejdsvilkår i Europa, når det gælder kvaliteten af vores job f.eks. i forhold til kompetence- og karriereudvikling.

Men her slutter fortællingen om danskernes arbejdsmiljø - desværre - ikke. For selvom vi sammenlignet med andre lande i verden har det godt, er vi langt fra i mål endnu. Tusindvis af danskere rammes hvert år af en alvorlig arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og stadig flere overbelastes fysisk og psykisk af deres arbejde. For mig og regeringen er det en absolut topprioritet at få bragt arbejdsmiljøet på rette kurs. Derfor har vi nedsat et ekspertudvalg, der gentænker hele arbejdsmiljøindsatsen, og som efter sommerferien kommer med anbefalinger til en ny og forbedret indsats.

Der er tale om en stor opgave - men også en bunden opgave. For vi skal passe rigtig godt på alle de mennesker i Danmark, der hver dag går på arbejde. Det er deres fortjeneste, at vores velfærdssamfund hænger sammen. At der skabes vækst, velstand og velfærd. For helt ærligt - det er dét, der på spil.

Landbruget og byggeriet er nogle af de brancher, der er hårdest ramt af ulykker, nedslidning og endda dødsfald. Mens udvalget arbejder, har jeg derfor igangsat særlige indsatser, skræddersyet til branchernes konkrete udfordringer, og det har allerede givet pote.

Arbejdstilsynet finder f.eks. frem til markant flere arbejdsmiljøproblemer, fordi de nu kontrollerer alle virksomheder på byggepladsen, og ikke kun den enkelte virksomhed, der er udtaget til tilsyn. Og som noget nyt og centralt, kommer Arbejdstilsynet uanmeldt. Det bekræfter, at det nytter at se på indsatsen med nye øjne, og at vi i højere grad skal stille skarpt og bruge ressourcerne, så de gør mest gavn.

Vi skal også stille skarpt på seksuel chikane. De mange #metoo-fortællinger vidner om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er et overset problem, som vi alle har et ansvar for at få stoppet. Ingen kan melde "hus forbi", og det gør jeg heller ikke. Derfor vil jeg sætte større fokus på forbuddet mod seksuel chikane i Ligebehandlingsloven, og jeg vil samtidig hæve godtgørelserne i sager om seksuel chikane, der i mine øjne er for lavt og utidssvarende.

Når vi ser på arbejdsmiljøindsatsen, skal vi tage ved lære af fortiden - men det er mindst lige så vigtigt at vende blikket mod fremtiden. Danmark er på vej ind i en ny tidsalder med nye teknologiske muligheder, der kan ændre vores arbejdsmiljømarkant, både i positiv og negativ retning. Robotter kan f.eks. ændre ulykkesbilledet, så færre kommer til skade, og så fysiske belastninger mindskes. Omvendt er det sandsynligt, at der vil ske andre ulykker, når robotter skal arbejde sammen med mennesker.

Min holdning er klar: Vi skal ikke være bange for at gribe de nye teknologiske muligheder. Men vi skal selvfølgelig tænke os rigtigt godt om.

I det hele taget kan vi komme langt ved at bruge vores sunde fornuft. Det gælder både, når vi som politikere sætter rammerne for arbejdsmiljøindsatsen, og når arbejdsgivere og medarbejdere samarbejder om arbejdsmiljøet ude på landets virksomheder. Og jeg er overbevist om, at vi med de mange nye tiltag kan løfte arbejdsmiljøet til et helt nyt niveau, hvis vi i fællesskab trækker i samme retning.