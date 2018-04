Stem på ranke Mette Gjerskov eller meld jer ud af partiet, S'ere

Ordet samvittighed kommer egentlig af ordet samviden, altså en viden, vi er fælles om. Viden om hvad? Viden om en højere moralsk instans, står der i Den Store Danske Encyklopædi. I kristendommen vil det sige viden om Gud. Og for os, der ikke tror, hvem er det så, vi deler en vigtig viden med? Mon ikke det er de mennesker, der omgiver os, og som vi må lære at leve med på en civiliseret måde? Vi kan ikke blot nådesløst forfølge vores egne interesser. Vi har også forpligtelser over for andre.

Sådan lyder samvittighedens bud, og sært nok fører buddet os somme tider ud i en konflikt med det flertal, vi ønsker at leve fordrageligt med, fordi flertallet ikke altid opfører sig anstændigt. Så er der kun den besværlige, ensomme vej tilbage, der hedder at følge sin egen samvittighed.

En samvittighedsfange er en person, der sidder uskyldigt fængslet på grund af sin tro, eller overbevisninger, sådan som det skete i de kommunistiske diktaturer, når nogen vovede at tænke selvstændigt på tværs af partilinjen. I Grundloven står der det modsatte, at Folketingets medlemmer skal stemme i overensstemmelse med deres egen samvittighed. Hvis de føler, at deres parti er på gale veje, må de sige fra. Det er meningen med vores demokrati.

Det er nøjagtig, hvad socialdemokratiets folketingsmedlem Mette Gjerskov gør, når hun igen og igen stemmer imod sit partis populistiske linje i udlændingepolitikken, fra smykkeloven til burka-forbuddet, og når jeg vover at kalde hende en dansk samvittighedsfange, så er det ikke, fordi hendes kritiske synspunkter har sendt hende i fængsel, men fordi partiets behandling af hende har til hensigt at give hende samme status som en samvittighedsfange.

Hun er blevet frataget alle ordførerposter, og for nylig søgte partiet også at udmanøvrere hende i hendes egen valgkreds. Med alle midler skal Mette Gjerskov isoleres og mistænkeliggøres. Alle vender hende ryggen i en partiledelse, hvor der er lige så højt til loftet som i en krybekælder.

I krybekælderen hersker partiets grå eminence, hulemanden Henrik Sass Larsen med hans had til globalisering og det, han vrængende kalder utopisk humanisme.

Med ham som bagmand er to partimedlemmer med samme fornavn, Mette imod Mette, kommet på konfrontationskurs, men hvor Mette Gjerskov har en samvittighed, har Mette Frederiksen en spindoktor. I angst for at miste stemmer til højre har socialdemokratiet i en total kapitulation overtaget Danske Folkepartis udlændingepolitik, og det er den, Mette Gjerskov er i modig og retlinet opposition til, fordi hun meget rigtigt har indset, at den, der vil i seng med Kristian Thulesen Dahl, vågner op med Martin Henriksen på hovedpuden.

I et kuplignende bagholdsangreb blev Mette Gjerskov forsøgt vippet fra sin valgkreds i Roskilde, mens hun var på officielt besøg i New York. Men de lokale socialdemokrater stod fast og stemte på deres Mette. Hendes slagne modkandidat, Niels Jespersen, er en kvik ung mand, der med en baggrund som krigsveteran i Afghanistan-fiaskoen altid er hurtig på aftrækkeren, når det gælder om at skyde på partiets nye fjende, venstrefløjen.

I en bemærkelsesværdig åbenhjertig klumme i Politiken indrømmer han, at socialdemokratiet har et endnu større problem end Enhedslisten, nemlig partiets egne medlemmer, der ligesom Mette Gjerskov kan tænke selv.

Interessant nok lyder signalet fra Jespersens mentor, Henrik Sass i krybekælderen, at folk i dag kun er medlemmer af politiske partier, fordi de ikke har noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid. Så her er et godt råd til Socialdemokratiets tilbageværende medlemmer: Meld jer ud af partiet. I gør det med Henrik Sass Larsens velsignelse.

Eller endnu bedre: Følg jeres samvittighed og stem personligt på ranke, retlinede Mette Gjerskov ved næste Folketingsvalg.