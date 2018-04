3 / 4

Bjarne Lange, Klejdrup ved Hobro: - Jeg er her for første gang, og det var et rigtig fedt løb. En god blanding med gaderne i byen og et godt singletrack i skoven, og det adskiller sig fra alle de andre løb, jeg har kørt, ved at have både by og skov. Desuden fungerede afmærkningen bare, og det var i det hele taget styr på alt det, der skal være styr på. Jeg kunne godt finde på at komme igen, for det var fuldt ud køreturen på 250 kilometer værd. Men jeg er en ældre herre, så jeg er glad for, at jeg kun skulle op ad Galgebakken en gang. Foto: Michael Nørgaard