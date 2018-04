I en tid, hvor andre taber terræn, satte mountainbikeløbet Bissen fredag deltagerrekord for tredje år i træk. Æren skal tilskrives kombinationen af en perfekt rute og et godt brand - og hårdt arbejde, mener løbets stævnechef.

Men Bissen har gjort meget rigtigt, fortæller han og nikker mod skranken, hvor omkring 40 lycraklædte mænd og enkelte kvinder står i kø for at skrive sig ind.

Om Bissen Mountainbikeløbet Bissen er arrangeret af Svendborg MTB Klub.Fredagens udgave var den fjerde af slagsen. Der køres en børnerute på Frederiksø samt henholdvis en, to og tre omgange på en 25 kilometer lang rute i Svendborg og omegn. Det første løb i 2015 havde 450 deltagere. Tallet er overgået hvert år, og fredagens løb havde 800 ryttere til start. 150 frivillige sørger for at få det hele til at glide. Sidste års løb gav et overskud på omkring 50.000 kroner til arrangøren. 2018-udgaven forventes at give et lignende overskud. Pengene skal blandt andet bruges på at udbygge klubbens spor i Hallindskoven og Stevneskoven. Kilde: Rico Busk, stævnechef. ( finn )

Svendborg: Det er ikke nok at have en god rute. Det er heller ikke nok at have et godt brand - altså varemærke - men har man begge dele, begynder det at ligne noget.

Det er en del af årsagen til Bissens succes, mener han.

- Skal man markedsføre sig, skal man have et meget tydeligt brand, og det har Bissen. Vi spiller på det rå omkring værftet, og det er ligegyldigt, at det ikke har noget som helst med mountainbikeløb at gøre. Det har kant og er et rent brand, og det betyder, at vi kan komme igennem alt det støj, der er på Facebook og andre steder, siger Rico Busk, inden han bliver afbrudt af solbrille-, cykelhjelm- og pangfarvelycraklædt ungersvend, der vil vide, om han kan slippe af med sin taske et sted.

- Sæt den derovre, siger han, og da han har beroliget en anden ung, mandlig rytter, som er nervøs for, at noget elektrisk udstyr på hans cykel vil påvirke tidtagningsudstyret negativt, kan han uddybe.

- Det er ikke nok at have et godt brand, man skal også have en god rute, siger han.

En sådan har Bissen.

- Den første tredjedel er i byen og har mange stigninger og skarpe sving, og så går den ud i skoven for så at gå langs vandet hjem. Den er meget varieret, og det kan mountainbikeryttere godt lide, siger stævnechefen.