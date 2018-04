Konfrontation

Odense Byråd har sagt ja til at investere 72,4 mio. kroner i at få flere ledige i job eller uddannelse. Men nu må et af de 14 investeringsprojekter afskrive 9,2 mio. kroner i tab. Her svarer rådmand Brian Dybro (SF) på, hvorfor han fortsat tror på investeringerne.

Er du fortsat tryg ved investeringsprojekterne, efter det nu har vist sig, at et af projekterne - CV-boost - må afskrive 9,2 millioner kroner?

- Ja, det er jeg. Det er ærgerligt, at vi nu står med et projekt, hvor vi må konstatere, at det ikke er lykkedes at indfri målet. Det skyldes blandt andet, at vi er kommet for sent i gang, og det har også givet nogle problemer, at det har været frivilligt for de ledige, om de ville deltage. Men hvis man skal kunne lave de rigtige match mellem ledige og virksomheder, forudsætter det, at de ledige har opdaterede og gode CV'er. Det er også en forudsætning for, at vi kan lave direkte rekruttering af medarbejdere, når en virksomhed henvender sig til os. Derfor holder vi fast i projektet i en beskåret form. Og så bliver det obligatorisk for de borgere, som det er relevant for.

Hvis det er så vigtigt med CV'er, og forvaltningen tilmed har ansat 19 mand til at tage sig af det, hvorfor har man så ikke gjort det obligatorisk fra start af?

- Det ligger før min tid som rådmand her. Forvaltningen troede på, at det ville være fornuftigt at gøre det frivilligt. Det har bare vist sig anderledes, så arbejdet med investeringsprojekterne har også været en læringsproces. Politisk er det vigtigt, at vi giver forvaltningen rygdækning i sådan en situation. Vi står på mål for, at vi dels tager en risiko ved at lave investeringerne, dels at vi her betræder nyt land. Og her er det vigtigt, at vi hurtigt tager ved lære af de erfaringer, vi får.

Har I overvurderet, hvor mange, der skulle have et CV-boost, siden I har ansat 19 mand til denne opgave? De har nået mindre end halvdelen af de samtaler, der var kalkuleret med, så alternativt må der være tale om et stort fejlskøn?

- Jeg har ikke været med til at sætte projektet i søen og ved derfor ikke, hvad man diskuterede til at begynde med. Jeg kan bare konstatere, at det ikke har kørt, som det skulle. Og derfor skal det ikke fortsætte på den måde. Men det giver god mening fortsat at arbejde med at gøre folks CV'er bedre. Bare i en anden målestok.

Synes du, der er grund til at kritisere CV-boost-projektet?

- Kigger man tilbage, synes jeg, man skulle have gjort nogle ting anderledes - for eksempel ikke have gjort ordningen frivillig. Men jeg synes også, at det er fair nok, man lærer undervejs i de her investeringsprojekter.

Men du taler altså her om et jobcenter, som er vant til at arbejde med at gøre folks CV bedre. Hvad er man blevet overrasket over?

- Alle de forsikrede ledige laver deres CV i samarbejde med deres a-kasse. Vi prøver her at målrette CV'et til det, virksomhederne efterspørger. Og forvaltningen har ikke arbejdet så intenst med det før. Det kræver en fokuseret indsats fra folk med branchekendskab, som ved, hvad arbejdsgiverne efterspørger.

I mangler på nuværende tidspunkt at realisere 52,6 millioner kroner af de gevinster, investeringsprojekterne skal kaste af sig i 2018. Det er mange penge, kommunekassen mister, hvis det mislykkes?

- Det er forholdsvist nyt at arbejde med investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Byrådet har sagt ja til projektet, fordi vi tror på, der er en gevinst at hente, men vi har også erkendt, at der er en risiko. Da man lavede investeringsprojekterne, troede man, at gevinsten kom næsten med det samme, men sådan er det ikke. Den kommer en hel del senere. Det gør imidlertid ikke noget, så længe den kommer. Hvis man kigger ud over kommunegrænsen, har både Hjørring og Aabenraa lavet tilsvarende investeringer. De har færre indbyggere end Odense, men har investeret mere - og har gode resultater. Så derfor har jeg ro i maven.

Er I nu klogere på, hvor lang tid projekter skal have, før I vurderer, om de giver en gevinst eller ej?

- Et år, som flere af projekterne kører, er i hvert fald meget kort tid. Når man ansætter nye mennesker, går der lidt tid, inden de er inde i jobbet. Så den tid, hvor hele organisationen fungerer optimalt og skal hente gevinsten, bliver kortere. Hvis vi politisk kunne gøre noget om, skulle vi ikke have sat så korte projekter i søen, mener jeg. Derfor har vi også besluttet at forlænge fire af dem, der har gode resultater, så de skal køre foreløbig i halvandet år.

Hvad gør I for at sikre, at investeringsprojekterne ikke kører af sporet?

- Forvaltningen følger udviklingen utrolig tæt, men projekterne skal også have tid til at virke, så derfor har vi besluttet, at vi først skal have den næste opdatering i august. Hvis det her viser sig, at det mod forventning ikke virker, skal det ikke fortsætte. Men vi tror fortsat på investeringerne.