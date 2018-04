Den franskfødte kok og chef på Bacchus i Vestergade, Stephane Libourel, kaster viskestykket i ringen. Restauranten er til salg - familien skal have mere tid.

Det er ikke over hals og hoved, og det er ikke et konkursbo. Slet ikke. Men chefen, kokken og gastronomen Stephane Libourel er træt af at bruge det meste af sit liv udenfor familien. Han har valgt at sætte sin professionelle stolthed, restauranten Bacchus i Vestergade, til salg. Gerne med det samme, men ellers, når der melder sig en interesseret arvtager. - Mine børn og Sabine har brug for mig, og jeg har brug for dem. Nu har jeg brugt tre et halvt år på Bacchus og opnået at blive Årets Bistro. Jeg har været gennem en lang proces, om hvad jeg skulle og ikke skulle. Nu er beslutningen truffet, og jeg afslutter på en god måde og sælger. Navn, inventar, maskiner og køkkenet sættes til salg, fortæller Stephane Libourel. - Al teknik er det mest moderne, og jeg har renoveret ned til de mindste detaljer i de godt tre år, jeg har drevet Bacchus. En ny ejer og køkkenchef kan bare køre videre. Allerhelst vil jeg sælge til en fagperson, der vil gøre sig umage og køre restauranten videre på højt niveau, siger han.

Hård konkurrence

- Er du på vej til en anden by eller måske tilbage til Frankrig? - Nej, slet ikke. Det er her, jeg bor, og Odense er min hjerteby. Jeg kom til landet for 26 år siden fra Frankrig, og vi har ikke tænkt på at flytte derned. Det er her, vi hører til. Jeg har været omkring nogle andre restauranter og også arbejdet i Aarhus. På Steensgaard og hos Michel Michaud på Marie Louise. Men Odense har min kærlighed, og det er her, jeg vil bo med min familie. - Det pibler frem med nye spisesteder. Er konkurrencen for hård? - Hver anden dag åbner der et spisested i Danmark. Og branchen har 460 konkurser om året. Det er for idiotisk. Der burde ikke gives så mange bevillinger. 30 restaurantbevillinger ville f. eks. være passende for en by som Odense. Der er alt for mange steder, der kører med store underskud. Det eneste, nogle betaler, er moms. Gør man ikke det, kommer Skat efter dem. Men underskud skrider myndighederne ikke ind overfor, siger Stephane Libourel. - At drive en forretning som Bacchus kan ikke lade sig gøre, hvis man ikke selv er involveret 100 procent i det daglige. Egentlig har jeg sikkert fjender nok i forvejen, men jeg er lidt skuffet over udviklingen i Odense. Der er ikke mange kvalitetsbevidste nye steder, som er åbnet. At være køkkenchef handler ikke om smarte replikker og tatoveringer. Det gøres ikke uden hårdt arbejde.

Citrongræs og snegle