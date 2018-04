Byrådet i Odense har investeret 72,4 mio. kr. i at få flere ledige i arbejde med et håb om også at tjene penge til kommunekassen. Det sker gennem forskellige projekter, men nu har et af dem - CV-boost - allerede tabt 9,2 mio. kr. og skal ændres. Flere andre skal forbedre sig markant i 2018.

En investering på 72,4 millioner kroner skal ikke bare få flere af Odenses mange ledige i arbejde, men også tjene 42 millioner ekstra til kommunekassen. Men begyndelsen har ikke været helt nem for flere af projekterne, og det får nu konsekvenser.

Sådan tjener kommunen på at få ledige i job Byrådet i Odense Kommune har besluttet at investere 72,4 millioner kroner i at få flere i arbejde eller uddannelse gennem 14 forskellige projekter.Investeringen tjener sig selv ind igen og giver tilmed en gevinst på 42 millioner kroner, hvis det går, som prognoserne spår. Regnestykket ser sådan ud: Når en ledig kommer i arbejde eller uddannelse, sparer kommunen de penge, man betaler til den arbejdsløse, og kan også se frem til at få en skatteindtægt.



Det betyder også noget, at Odense ligger blandt de kommuner i Danmark med den højeste ledighed. Ved at forbedre sin position her får kommunen flere penge fra staten, når alle forhold gøres op i et stort og kompliceret regnestykke. Her betyder det også noget, hvor mange ledige der er med så store problemer, at de ikke umiddelbart kan tage et arbejde. De kaldes "aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" og indgår ikke i de officielle ledighedsstatistikker, men også her ligger Odense blandt de dårligste i Danmark.



Usikkerhed om prognoser:



Gevinsten ved at investere bygger på prognoser, der er lavet ud fra såkaldte business cases, hvor man har vurderet hvert enkelt nye tiltag. Men det er ikke nogen stensikker business. Selv om man kan pege på forskning, der viser, at en indsats har en god effekt - det man kalder evidens - er der alligevel betydelige usikkerheder. For eksempel er det ikke muligt at arbejde med en kontrolgruppe, når man måler effekten - det tillader forvaltningsrettens såkaldte "lighedsgrundsætning" ikke.



Derudover ændrer udefrakommende faktorer sig, og de kan have stor betydning for, hvor mange der kommer i arbejde. Høj- og lavkonjunktur betyder for eksempel voldsomt meget. Endelig er det heller ikke til at adskille effekten fra ét investeringsprojekt fra andre til samme målgruppe - ligesom en borger også kan have fået et arbejde, uden det skyldes investeringsprojektet. (uss)

"CV-boost", der skal styrke de lediges CV, er kommet skidt fra start. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ganske vist ansat og oplært 18 nye medarbejdere og en leder til at tage sig af arbejdet, men da tilbuddet er frivilligt at deltage i for ledige, har kun halvt så mange som forventet deltaget. Resultaterne er derfor udeblevet, og projektet står til at miste 9,2 millioner kroner.

Indsatsen er dog stadig vigtig, som vi vender tilbage til. Og derfor besluttede politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget tirsdag at følge forvaltningens indstilling - at afskrive pengene, men samtidig at fortsætte tilbuddet i en stærkt beskåret form. Og nu med et ønske om at gøre det obligatorisk for de personer, som, sagsbehandlerne vurderer, har brug for et bedre CV. Altså en mere opdateret og korrekt oversigt over uddannelse og erhvervserfaring.