- Jeg flyttede hertil i 1994, da min datter blev født. Der er flere andre, der endnu bor i området, som har boet her lige fra begyndelsen. Blangstedgård er et sted, man bliver boende, fordi her er så dejligt, fortæller Susanne Kløjgaard.

I dag er Blangstedgårds beboere formentlig enige om, at det var en god gave, Odense gav sig selv. Det gælder i hvert fald for Susanne Kløjgaard, som i 24 år har kaldt det mælkebøtte-gule bofællesskab på Kirsebærgrenen i Blangstedgård for sit hjem.

Jubilæumsfest Lørdag d. 28. april er det 30 år siden, de første beboere flyttede ind i Blangstedgård. Det fejres med en jubilæumsfest, hvor alle er velkomne:Kl. 10:00 - 12:00 Fælles morgenbord for Blangstedgårds beboere. Udendørs aktiviteter: Kl. 10:00-14:00 For børn: FDF, Killevippen og Kastanjen m.fl. Kl. 11:30-13:00 Vandring i Kohaveskoven med naturvejleder Poul Bjerregaard Indendørs aktiviteter: Kl. 10:00 - 15:00 Odense Model Jernbane Klub holder åbent hus Stenklubben holder åbent værksted Odense Pétanque Klub '87 holder åbent hus OK Kunst holder åbent hus Café88: Udstillinger (se nedenfor) Kl. 12:00 - 15:00 Café88: Salg af kaffe og kage Caspars pandekagevogn: Udendørs salg af pandekagerUdendørs salg af grillpølser m. brød - samt popcorn Kl. 14:00 - 14:45 Forestilling med Cirkus Flik-Flak Kl. 15:00 - 16:00 Festtaler og musikalske indslag Talere: Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune Erik Thomsen, direktør, Kristiansdal Erik Ravn Nielsen, skoleleder Ung Odense Musikalske indslag: Afrikansk dansetrup: Cheza Mjini UngOdense Musikskole Sanger og guitarist: Hans Rørbech Kl. 18:00: Buffet for madglade gæster Med mulighed for vegetariske og veganske retter (pris 100 kr.) Billetsalg via Café88 og kiosken fra 26. marts. Kl. 19:00-22:00: Fest med musik og dans Dansevenlig latinamerikansk salsa med Sabor LatinoSalg af øl, vand og vin i Café88

Skæve, aflange, gule, røde eller blå. For 30 år siden, da Odense havde 1000-års jubilæum, besluttede byen at give sig selv en gave. Statens forsøgsstation for frugtavl i sydøst, hvor æble-, pære-, blomme- og kirsebærtræer stod i lange rækker, skulle omdannes til en helt ny og moderne bydel med huse i mange forskellige former og farver. En arkitektkonkurrence blev skudt igang, og bydelen blev indviet med udstillingen "Byg og Bo" med temaet "Det integrerede boligmiljø med mennesket i centrum".

- Blangstedgård var fra starten af udtænkt som et alternativ til den tids måde at bygge huse på. For i 1980'erne var man meget optaget af, at man ikke skulle have ghettoer og højhuse, så man byggede i stedet lavt, varieret og ville have blandende boformer. Og det eksperiment lavede man herude. Det startede som en arkitektkonkurrence, og for at blive godkendt som bygherre skulle man have et alternativt projekt. Alt herude var det nyeste nye, og udstillingen blev godt besøgt, fordi det var så interessant, at man i 1980'erne byggede en moderne bydel i forbindelse med Odenses 1000-års jubilæum.

Blangstedgård Blangstedgård nævnes for første gang i 1309 som "Blansvet".Frem til reformationen omkring 1536 var Blangstedgård ladegård for Odensebisperne, som brugte den som sommerresidens. Ved reformationen blev Blangstedgård lagt til Odense bys hospital. Under Svenskekrigen 1658-60 blev gården brændt. I middelalderen har der været en voldgrav omkring Blangstedgård. Den holstenske landmand Ernst Albrecht Philip Lüders købte Blangstedgård i omkring år 1822 og ejede gården til hans død i 1849. I januar 1985 købte Odense Kommune Blangstedgårds jorder og bygninger af Landbrugsministeriet, da forhenværende rådmand Edwin Witved ønskede, at Odense bys 1000års jubilæum i 1988 skulle markeres med en utraditionel bygge- og boligudstilling. Den skulle få Odense på verdenskortet ved at vise, hvad danske arkitekter og bygherrer kunne præstere. Vinderforslaget blev tegnet af arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg. På ti måneder opførte 20 forskellige bygherrer omkring 600 boliger, der skulle indgå i boligudstillingen. Efterfølgende blev der opført 250 nye boliger. Omkring 130.000 besøgte udstillingen på kun seks uger. I dag rummer bydelen Blangstedgård cirka 950 boliger. Heraf er størstedelen almennyttige lejeboliger, mens der også er private lejeboliger, andelsboliger og få ejerboliger. I området er der både nærbutik, børnehave og vuggestuer. Hus88 er bydelens aktivitets- og medborgerhus, som også fungerer som café. Her holder Ungdomsskolen Ung Odense også til. Kilder: Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg., bind 3., Statens Byggeforskningsinstitut.

At man dengang kastede sig ud i at bygge en hel bydel som et eksperiment - og at det lykkedes - er et under, mener Susanne Kløjgaard.

- Sådan noget burde næsten ikke kunne lade sig gøre - at bygge en by, lave en udstilling og få folk til at bo i den - det virker jo lidt mærkeligt, og det var bestemt ikke nemt. Det er et under, at det lykkedes, og vi er rigtig glade for, at det gjorde. Det er jo ikke altid, at byplanlægninger bare fungerer. Det er Vollsmose vel et eksempel på - det er jo et dejligt sted med gode visioner fra starten, men det er nok ikke blevet, helt som man havde ønsket det.

På nogle punkter minder Blangstedgård om Vollsmose, fortæller de to beboere. Her er godt nok ingen ensartede boligblokke, men huslejen er billig, og de forskellige almennyttige eller andelsboliger, som området har flest af, er omkranset af naturskønne områder, skove og søer.

- Og beboerne er lige så forskellige som husene - vi har både folk med lav indkomst, læger, studerende og direktører boende herude, siger Susanne Kløjgaard.

Som nabo har hun bydelens svar på en triumfbue - eller "Porten", som den kaldes. Tegnet af arkitekten Poul Ingemann er porten med sine kæmpestore doriske søjler en af de mest fotograferede bygninger i Blangstedgård.