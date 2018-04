Kold College bød fredag interesserede odenseanere velkommen til et nyt havefællesskab tæt ved skolen. De små jordstykker dyrkes økologisk og koster bare 200 kroner at låne for en sæson. Første arbejdsdag blev der sået grøntsager og plantet løg og kartofler. Håbet er at øge interessen for det, vi spiser - og for skolens uddannelser.

Birgit Sønderlyng og Ingo Nielsen har forberedt sig godt til store bed-dag ved Kold College. De finder poserne med frø frem - frø der med tiden skal blive til salat, bønner, gulerødder, ærter, persillerod og dild - og sætter haveredskaberne i den nypløjede jord. Birgitte Sønderlyng og Ingo Nielsens egen have er reserveret til små farverige alpine blomster og planter, der bedst vokser i porøse tufsten - akkurat som i de bjerglandskaber, der har givet dem deres navn. Og nu vil de gerne have noget, de kan leve af, som de udtrykker det - noget, der kan spises. Økohaven Kold Økohaven Kold er en ny fælleshave i Odense, belligende bag Kold College på Bjørnemosevej 190.Her kan man få et havelod på 40 kvadratmeter for 200 kroner for en sæson, der går fra april til november. Kold College klargør jorden og stiller haveredskaber til rådighed. Havelodderne kan bestilles på Økohaven Kold er en ny fælleshave i Odense, belligende bag Kold College på Bjørnemosevej 190.Her kan man få et havelod på 40 kvadratmeter for 200 kroner for en sæson, der går fra april til november. Kold College klargør jorden og stiller haveredskaber til rådighed. Havelodderne kan bestilles på www.økohaven.dk . Når man lejer et havelod, får man samtidig 20 procents rabat på økologiske grøntsagsfrø. (uss) - Vi skal også plante nogle løg og kartofler, og hvis der er mere plads måske nogle frugtbuske, siger Birgit Sønderlyng. De to er blandt de første til at sige ja til tilbuddet fra jordbrugsskolen om at være med i et nyt havefællesskab, Økohaven Kold, hvor de får stillet 40 kvadratmeter jord til rådighed for 200 kroner pr sæson. Dertil kommer viden fra de eksperter, som også er tilstede.

En kartoffel er ikke bare en kartoffel

Et stykke fra det arbejdende folk har kok og faglærer fra Kold College, Svend Præstekjær, sat et bord op med grøntsager og krydderurter, han senere på formiddagen forvandler til noget spiseligt: En creme af drænet tykmælk venter på rygeost, drueagurker og snittet grønt for til sidst at smyge sig om de pandekager, haveentusiasterne senere selv skal bage over bål. Bag ham er gartner-faglærer Tanja Jokumsen ved at gøre klar til at lægge solist-kartofler fra Skiftekær Økologi i jorden. En grøntsag, hun synes, er noget overset: - Folk kender mange forskellige æblesorter, men sådan er det ikke med de forskellige kartoffelsorter - selv om de faktisk er meget forskellige. Det gode er, at når folk selv begynder at dyrke dem, begynder de også at tage stilling til, hvad de vil have og kan lide, siger hun. - Jeg synes personligt, at det er fantastisk, at der er folk, der har videreført nogle af de gamle sorter af grøntsager, om det er kartofler, ærter eller gulerødder eller noget helt fjerde. Smagen er ofte anderledes, nogle af f.eks. gulerødderne er lidt mere bitre i smagen og ikke så søde, men de bitterstoffer, er man også ved at finde ud af, har en god funktion. Kok Svend Præstekjær er enig i at besynge kartoflens kvaliteter: - Kartoflernes egenskaber varierer alt efter sort. Det vigtigste i min optik er smagen - ikke hvor hurtigt de kommer op. Nogle af de nye kartofler er avlet, så de kommer tidligere og tidligere, men er nok også blevet noget vandede i smagen. Æggeblomme- og aspargeskartoflerne er mere faste i kødet og har en mere fyldig smag, forklarer han.

Haver tjener flere formål