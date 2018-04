Haarby: Der er tradition for lidt spøg og skæmt, når der indvies svømmehaller rundt om i landet.

Da svømmehallen i Tommerup St. stod klar til åbning i februar 1974, valgte kommunens tidligere borgmester Vagn Østerbye Andersen til publikums store fornøjelse at springe en tur i det våde element med alt sit tøj på. Og da Haarby Svømmehal skulle indvies på en af de sidste dage i 1978, sprang daværende borgmester Viggo L. Andersen også i baljen med badebukser på.

Haarby Svømmehal Bestyrelsen i Haarbyhallen indledte allerede i 1972 de første forhandlinger om køb af en byggegrund til en ny svømmehal, der skulle placeres i forlængelse af hallen ved det gamle mejeri. For at støtte og fremme svømmehal-projektet arrangerede Haarby Boldklubs Støtteforening en stor fest i hallen.



I anlægsbudgettet for 1977 satte byrådet i Haarby Kommune en million kroner af til svømmehalsprojektet, men der var endnu tvivl om, hvorvidt der skulle være tale om en svømmehal som den i Tommerup St. eller blot en svømmesal, som byrådet havde kigget på i Tinglev.



Svømmehallen, der dengang kostede 4,7 millioner kroner at opføre, blev indviet onsdag den 27. december 1978. Samtidig kunne byen tage en ny, mindre idrætshal i brug.



Haarby Svømmehal er i dag den ene af tre svømmehaller i Assens Kommune. De to andre ligger i Tommerup Stationsby og Glamsbjerg. Svømmehallen i Glamsbjerg er delvist privatejet.



Kort før svømmehallen i Haarby officielt blev taget i brug den 1. januar 1979, blev der holdt et stort møde i Assens om opførelsen af en svømmehal ved siden af Assenshallen på Skovvej. Dengang redegjorde kommunens borgmester A. P. Nielsen (S) for, at hvis byens borgere ønskede en svømmehal, ville det koste dem en skatteforhøjelse på 0,6 procent. Siden har alle planer om byggeri af en svømmehal i Assens stået stille.



I 2011 viste en rapport fra Cowi, at der var brug for renovering af Haarby Svømmehal, fordi der var problemer med vandbehandlingsanlægget, ventilationen og betonkonstruktionen. Det gjorde, at der opstod betydelige kloridbetingede tæringer i armeringsjernet i promenadedækkene og bassinvæggene. Flere gange er der blevet sat penge af til renoveringen, men først i april 2017 blev arbejdet sat i gang.



Renoveringen skulle oprindeligt have været færdig 1. februar i år, men uventede problemer med tyndspartel og beton har betydet en udsættelse af åbningen med knap tre måneder.



Det er gratis at benytte svømmehallen i Haarby i dag lørdag og søndag fra klokken 10 til klokken 16.

Derfor blev der også skelet en ekstra gang til Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Assens Kommunes Uddannelse, Børn og Familie-udvalg, da han fredag mødte frem for at genindvie svømmehallen i Haarby efter næsten 13 måneders lukning.

Mogens Mulle Johansen beholdt dog sine ben solidt plantet på jorden i bekvem afstand af klorvandet og lod i stedet søskendeparret Laura Abildtrup og Olivia Abildtrup fra Haarby hjælpe sig med at klippe den symbolske røde snor over foran det elektroniske indgangsparti.

Laura og Olivia Abildtrup havde ventet i en time i hallen på at komme ind og få den første dukkert på en dag, hvor der var gratis adgang til de tre bassiner i svømmehallen.

- En time er ikke særlig lang tid at vente, når man tager i betragtning, at vi faktisk har ventet i over et år på at komme i svømmehallen igen, mente pigernes far Anders Twisttmann Abildtrup.

Renoveringen af svømmehallen har taget længere tid end forventet. Det skyldes det, som Haarby Hallernes formand Tom Kjær Jensen kalder for en række fagtekniske udfordringer, som håndværkerne er stødt på i arbejdsprocessen.

- For det første viste det sig pludselig, at spartelmassen ikke kunne tåle vand, og for det andet opstod der problemer med betonen, der ikke hærdede helt som den skulle, forklarede Tom Kjær Jensen.

Og Mogens Mulle Johansen indrømmede også, at han i starten troede det var en joke, da han hørte, at betonen ikke ville lystre.

- De penge vi har puttet i hernede i svømmehallen har ikke været til diskussion. Vi kunne jo se, at det ville være et gode ikke kun for lokalsamfundet i Haarby, men for hele kommunen, sagde Mogens Mulle Johansen.