fredning

En ny skovejerforening er blevet stiftet for at være klar til at kæmpe mod fredning af skovarealer i Trelde.

Trelde: Der er endnu ikke sat ord på, hvordan fredningsforslaget for Trelde Skov kommer til at se ud, men forarbejdet går snart i gang. Imens forbereder de berørte skovejere sig på at kunne give forslaget kvalificeret modstil.

Forleden stiftede de Foreningen Trelde Skov.

- Der var mødt godt 40 mødt op til generalforsamlingen, så over halvdelen af skovejerne deltog, og langt størstedelen af skovens areal var repræsenteret, oplyser Ulla Jensen, der blev valgt til bestyrelsen og har påtaget sig sekretærhvervet.

Foreningen Trelde Skov Danmarks Naturfredningsforening vil rejse fredningsforslag for Trelde Skovene.Et flertal i byrådet har sagt ja til at gå ind i arbejdet om et fredningsforslag.



Venstre og løsgængeren Karsten Byrgesen er imod.



Der er godt 70 skovlodder fra Fælleden til Trelde Næs.



Skovene er i privat eje, og der er .mod at gennemføre en fredning. Skovejerne vil gerne indgå frivillige aftaler.



25. april stiftede skovejerne Foreningen Trelde Skov, som har til formål at arbejde mod fredningen.



Formand: Poul Ejnar Jochumsen



Kasserer: Hanne Ladegaard Jensen



Sekretær: Ulla Jensen



Menige bestyrelsesmedlemmer: Søren Nymark og Thorsten Linnet

Hun var en af initiativtagerne til stiftelsen af den ny forening, som på generalforsamlingen præsenterede hvilke initiativer, der har været foretaget indtil videre, og hvilke ideer der er til den videre kamp.

Blandt andet har initiativtagerne haft kontakt til berørte lodsejere steder i landet, hvor der er arbejde i gang for at lave fredninger. Det gælder blandt andet i det fynske naturområde Hesbjergkilen, folk fra Vejle Ådal og Gudenådalen.

- Vi vil fortsat bruge hinanden til sparring, siger Ulla Jensen.