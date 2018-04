Et mindre drama udspillede sig fredag eftermiddag, da ild i en trappe på Vesterbro 44 spærrede for, at beboerne kunne komme ud. De flygtede op på taget, indtil hjælpen kom.

Ude på vejen, lidt væk fra ejendommen, hvis hvide facade med et er blevet kulsort, står en ung mand iført en enkelt sko og taler med politiet. Hans fodtøj giver et lille vink om det drama, der udspillede sig her minutter forinden, da beboerne i den håndfuld lejligheder, der ligger på første og anden sal, pludselig ikke længere kunne komme ned, fordi der var ild i trappen.

Situationens alvor får nogle af dem til at flygte op på de tilstødende tage på de huse, der ligger i krydset lige over for Føtex på Vesterbro.

Og her sidder de, da brandvæsenet ankommer, fortæller Anders Højhus:

- Det vigtigste for os, da vi lander her, er at dæmpe branden, og det tager vores første hold sig af. Da den først er dæmpet, er det vigtigste er sætte stiger op og hjælpe de folk ned, der sidder i vinduerne og på taget. Der var en hel flok deroppe, også nogen med børn, fortæller han.

- De sidder på tagene for at komme i sikkerhed, og der sad de stille roligt, da vi kom. Vi fik en god snak med dem fra det modsatte fortov for at få dem til at slappe helt af. Og så fik vi dem stille og roligt ned med en stige, siger Anders Højhus.

Enkelte af de mest udsatte blev testet for kulilteforgiftning, men ingen nåede at være i akut livsfare, inden de blev reddet ud og ilden til sidst blev slukket helt.

Oplevelsen var tydeligvis stærkt ubehagelig for flere af dem, der nu kan begynde at kigge efter et nyt sted at bo.

Som en af beboerne - der ikke ønskede sit navn frem - fortalte:

- Jeg var i bad, da det pludselig bankede meget hårdt på yderdøren. Det var da mærkeligt tænkte jeg, men da jeg så ud, kunne jeg se røg og flammer, der kom op fra hovedindgangen. Og så gik det megastærkt. Heldigvis kom brandvæsenet hurtigt.