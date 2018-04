Mens topforhandlerne på det kommunale område synligt lettede fredag kunne præsentere en aftale om nye overenskomster i Forligsinstitutionen, så forhandles der fortsat videre andetsteds i samme bygning.

Her er parterne i stat og regioner fortsat samlet om forhandlingsbordene for at få aftaler på plads og dermed undgå en historisk storkonflikt.

- Jeg håber, at nogle af de gode aftaler, vi har lavet i kommunerne, kan overføres på regionerne, siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.

FAKTA: Det ved vi om aftalen for de ansatte i kommunerne En aftale om nye overenskomster for alle ansatte i kommunerne er faldet på plads fredag kort før middag.



Her er, hvad vi ved om aftalen:



* Den gælder for tre år. Dermed skal der forhandles overenskomster igen i foråret 2021.



* Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.



* Herunder er der afsat 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu'er og sygeplejersker, som skal medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.



* Det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.



* Arbejdsgiveres krav om forringelse af seniorordningen er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.



* Der er aftalt en ny arbejdstidsaftale for lærere og undervisere.



* Der er aftalt sikring af den betalte spisepause for alle grupper.



Kilder: KL, Bupl, FOA og Akademikerne.

- Jeg håber selvfølgelig også, at man lander en aftale på det statslige område, så vi kan få lukket alle tre områder, siger formanden for FTF, der blandt andet er hovedorganisation for lærere og sygeplejersker.

Netop sygeplejerskerne er en af de grupper, der indtil videre står uden for det delforlig, der blev indgået på det regionale område natten til onsdag.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er topforhandler for de ansatte i regionerne. Hun har siddet med ved begge forhandlingsborde.

Grete Christensen er tilfreds med den aftale, hun var med til at lande på det kommunale område, inden hun skulle tilbage til forhandlingerne med regionerne.

- Det vigtigste ved det her forløb er, at vi har stået så meget sammen, som vi har, og har været i stand til at presse lønrammen og afskaffe privatlønsværnet, siger hun.

- I den kommunale aftale har vi fået en anden formulering omkring spisepausen. Det er vigtigt for os. Den aftale, som LO-forbundene indgik med regionerne, bekræfter, at det er en kutyme. Men vi mener, at det sådan set er en ret, siger hun.