Morud: Stort set alt, hvad du har brug for til en god middag, er lige inden for døren i den moderniserede udgave af Dagligbrugsen i Morud: Frugt og grønt, kød og vin.

Intentionen er at give kunderne en umiddelbar oplevelse af en madbutik, fortæller uddeler René Madsen, mens håndværkerne lægger sidste hånd på renoveringen af butikken, der er gennemført på bare tre uger.

“ Vi har næsten fordoblet pladsen til frugt og grønt og får med tre kølereoler også plads til mere økologisk frugt og grønt, for det er noget af det, kunderne efterspørger. René Madsen, uddeler i Dagligbrugsen i Morud

Butikken på det centrale hjørne i Morud er nu indrettet efter Coops koncept kaldet SM 20, der får den nye udgave af Dagligbrugsen til i højere grad end tidligere at ligne "familiemedlemmerne" Superbrugsen og Kvickly.

Også kødvarerne bliver i nye kølere præsenteret mere indbydende, ligesom der tre gange om ugen sælges friske fisk fra Møllers Fiskehus i Båring.

I det hele taget vil den nye udgave af Dagligbrugsen gøre det lettere for kunderne at træffe et sundt valg, når de skal købe ind til aftensmaden efter en lang dag på arbejde. Således vil udbuddet af såkaldte convenience-varer blive større, altså færdige måltider, der er sunde og hurtige at servere.