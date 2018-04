Priser. Miljøindsatser skal anerkendes

Debat: Ofte har vi flere eksempler på, hvordan frivillige har ydet en ekstra indsats for at indsamle affald. Senest læste jeg om to 2. klasser fra Kystskolen, der samlede 14 kilo, da de besøgte Enebærodde. Tidligere på måneden var frivillige i Jullerup, Rostrup og Melby også i gang på deres eget initiativ. Det er virkelig godt gået, og vi skal være bedre til at anerkende de indsatser.

I min verden betyder de indsatser meget - ikke mindst i det forebyggende perspektiv, når det er de yngste, der indsamler og samtidigt lærer om affald, sortering og konsekvenserne for vores natur og miljø.

Fra 2020 og frem til 2030 gælder FN's 17 erklærede Verdensmål for en bæredygtig udvikling. De stiller skarpt på en række af områder, der kræver en forstærket kommunal og lokal indsats. Vi kan gøre det endnu bedre, og det er helt afgørende, at vi får fundet løsninger ift. udnyttelsen af for eksempel vores organiske affald, hvis vi skal nå målene. Kommunens institutioner skal også meget mere med i indsatserne omkring vores affaldssortering - på alle vores skoler skal det for eksempel være synligt, at affaldet håndteres med omtanke.

I Teknik- og Miljøudvalget vil jeg arbejde for, at vi får en forstærket indsats i forhold til vores håndtering af affald. I en større undersøgelse fra "Dansk Affaldsforening" peges der på fire følgende ønsker fra danskerne i forhold til sortering af affald:



Det skal være nemt Det må ikke påvirke økonomien Man skal have en vished for, at man gør en forskel med sin sortering Anerkendelse for den indsats, man gør

Det må være de fire forhold, vi skal tage udgangspunkt i. Helt konkret og som et startskud vil jeg sammen med Teknik- og Miljøudvalget skabe tre miljøpriser (præmie tildeles), der tager udgangspunkt i FN's Klimamål nr. 12 ("Ansvarligt forbrug og produktion"), og som kan være med til at anerkende de flotte, men også nødvendige indsatser i vores kommune. De tre priser tænkes tildelt inden for følgende tre område: