Middelfart: Formanden for foreningen Vestfynske Kunstnere, Birgit Mau, åbnede fredag formiddag dørene til den sjette sæson med kunst i Hjulsmandshuset på Brovejen. Denne gang med 100 vidt forskellige værker på vægge og gulve i det lille hus, som for snart mange år siden var hjem for en lokal familie bestående af far, mor og mere end 10 børn.

Omkring 60 mennesker var mødt op for at høre kommunens 2. viceborgmester Ulla Sørensen holde åbningstalen, inden Birgit Mau låste døren op og inviterede indenfor, hvor 33 af Vestfynske Kunstneres i alt 95 medlemmer frem til og med søndag viser deres værker frem. De spænder lige fra malerier, til lertøj, flet og bronzeskulpturer.

Dagen bød også på lidt godt til ganen, idet der både blev serveret sodavand, fadøl og en let buffet kreeret af naboen, Kitzchen, der også store bededag åbnede den udendørs sæson med foodtruck og isbar.

Hver weekend sæsonen igennem rykker nye kunstnere ind, næste weekend giver Inge Sørensen smagsprøver på sit kunstneriske pileflet.