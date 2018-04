Kirkeby sad tungt på opgørets første part, mens Munkebo dominerede kampens anden halvdel, i hvad der slutteligt endte med et remis.

Kirkeby træner Brian Pehrson udtalte følgende efter slutfløjtet:

- Vi spiller en rigtig god første halvleg, hvor jeg tror de bliver overrasket over vores måde at gribe kampen an på. Vi har reelt set chancerne til at lukke opgøret inden pausen. Det gør vi ikke, også kommer de i stedet stærkt tilbage, hvor deres reducering kort inde i anden havleg for alvor gav dem blod på tanden. Uafgjort er et fair resultat.

Malthe Kolmers og Andreas Holmbech stod bag værternes scoringer, mens Admir Begovic og Jonas Fabricius noterede sig for gæsternes.

(sb)