Opdateret: Tidligere fremgik det af denne artikel, at der var indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Dette er dog ikke en del af forliget. I stedet bliver der nedsat en kommission, der skal kigge på den del af aftalen.

Der er først og fremmest en følelse af lettelse hos de fynske borgmestre over det overenskomstforlig, der fredag formiddag er blevet indgået på det kommunale område. Borgmestrene i Odense, Nyborg og Svendborg håber samtidig, at folkeskolelærerne kan få en frisk start.

Hvis der var én ting, som de fynske borgmestre bad om på store bededag, så var det et forlig på det kommunale område. Og det ønske blev fredag formiddag opfyldt, da topforhandlerne Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen trådte ud af Forligsinstitutionen og annoncerede, at der var indgået en aftale.

- Det er virkeligt dejligt, at de har fundet hinanden, lyder den første reaktion fra Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og samme lettelse finder man hos Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) og borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs (V).

- Det havde været umådeligt trist, hvis vi var endt i en konflikt med de knaster, der var tilbage. Alle er bedst tjent med et forlig, siger Kenneth Muhs.

De tre fynske borgmestre har igennem de langstrakte forhandlinger haft en grundlæggende tro på, at man kunne undgå en omfattende storkonflikt. Peter Rahbæk Juel erkender dog, at han har haft tidspunkter, hvor troen på forliget har vaklet.

- Det har jo været et drama at følge og være tæt på. Jeg har hele tiden haft den holdning, at uenighederne ikke burde være så store, at de kunne kaste Danmark ud i en storkonflikt. Men jeg har da også haft mine tvivl undervejs, hvor jeg har skullet kæmpe lidt med troen på forliget. Nu håber vi på, at de sidste knaster falder på plads på det regionale og det statslige område, siger Peter Rahbæk Juel.

Tre knaster har været afgørende for, at der ikke tidligere er blevet indgået et nyt overenskomstforlig for de 750.000 offentligt ansatte. Det drejer sig om løn, betalt frokostpause og en ny arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne.

Bo Hansen mener, at det ville have været en skamplet på den danske model, hvis de tre knaster havde ført til en storkonflikt.

- Med de tre udfordringer ville det have været en skamplet, hvis det var endt i strejke og lockout. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at det nu er blevet løst, siger han.