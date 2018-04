Ingen tvivl om at alle spillerne fra Allested U&IF bærer en sjat af vikingeblod i årene, men de fleste glemmer bare at ilte de ædle dråber nok til at kunne spille optimalt i en hel kamp, og derfor går det holdet som det er gået indtil nu, Ingen kondi - Ingen sejre.

Michael Sørensen, træner for Tåsinge, erklærede efter kampen stor respekt for Allesteds kampvilje i første halvleg hvor spillet gik op i en højere helhed på den perfekte fodboldbane, men glædede sig over let spil efter pausen, hvor Fritz Troensegaard mestrede et ægte hat-trick på godt et kvarter.

Allesteds træner Patrick Petersen, erkendte at hans trup mangler kondi, men at det kniber med lysten blandt spillerne til at forbedre den fysiske formåen, da holdets skæbne er afgjort. (hol)