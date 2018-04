Faaborg: Ikke mindre end to gange inden for en time måtte politiet have sydfynske bilister med til Odense for at få taget en blodprøve. Første gang var natten til store bededag, da en 72-årig mand fra Millinge blev vinket ind til siden på Svendborgvej. Da manden lugtede af spiritus måtte han blæse, og kort før klokken et blev han taget med til Odense.

Mindre end en time senere var den gal igen. Denne gang blev en 32-årig kvinde fra Skårup også stoppet på Svendborgvej, og her havde patruljen både mistanke om, at kvinden var beruset og påvirket af euforiserende stoffer.

Den 32-årige blev sigtet og taget med på stationen for at aflevere en blodprøve. Og kvinden kan under alle omstændigheder se frem til at modtage et girokort fra ordensmagten, for det viste sig, at hun heller ikke havde noget kørekort.