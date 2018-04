Mens Odense HC kan bruge sidste kamp i gruppespillet til at skærpe hele holdet før semifinalen, har andre hold i slutspillet desperat brug for point. Det gælder blandt andre lørdagens modstander, FC Midtjylland, som skal bruge mindst et, hvis holdet skal være sikker på ikke at blive overhalet af Viborg på målstregen i kapløbet om den anden billet videre.

Håndbold: Lørdag klokken 16 spilles sidste runde i kvindernes håndboldligas gruppespil, og her skal de sidste to deltagere i semifinalerne findes. Odense HC har for længst kvalificeret sig som nummer et, men holdet har stadig en rolle at spille i kampen om andenpladsen i pulje 2. Odense møder hjemme FC Midtjylland, som skal bruge mindst et point for at være sikre på en plads videre, og for fynboerne kunne det ikke have været en bedre generalprøve, mener cheftræner Jan Pytlick.

- Vi kommer til at møde et hold, som vil give alt. De vil komme med alt, hvad de har af syv mod seks, flere forskellige forsvar, som de skifter mellem og en god kontra, så vi bliver udfordret på alle parametre, siger han.

Derfor er succeskriteriet ifølge cheftræneren, at holdet viser, at man er omstillingsparat før første semifinale 5. maj.

- Uanset om vi møder Esbjerg eller Nykøbing, så er det godt at skærpe sig på alle de ting. Og så skal vi jo også holde momentum. Vi vil vinde den kamp, og vi kommer til at kæmpe hårdt for den, siger Jan Pytlick.