En yderst intens spillet kamp i Årslev, hvor Højfyn var på besøg, blev næsten som et besøg i Ekkodalen på Bornholm. Når der blev scoret, blev der med lidt forsinkelse svaret igen. I første halvleg var det Højfyn der var ekkoet, for to gange i den periode svarede holdet igen på scoringer af hjemmeholdet, så intet afgjort ved pausen, hvor Årslev ellers havde været toneangivende fra start til slut.

Det var så Højfyn der svarede igen i anden halvleg og kom foran ved, og fem minutter før tid blev der svaret igen.Træner for Årslev, Søren Møller, erkendte de mange svagheder efter pausen, og roste Højfyn for holdets høje niveau på dagen, der gjorde at hjemmeholdet var nødt til at være tilfreds med det ene point, og samtidig var Højfyns træner, John Hansen, skuffet over at hans hold ikke formåede at lukke kampen tidligere. (hol)