Nordøstfyn: På en god dag kan man godt komme til at synes, at man er noget særligt - selvom Janteloven hele tiden lurer i baghovedet: Du skal ikke tro, at du er noget.

Men ser man på Kerteminde Kommunes opgørelse over de mest almindelige navne, så kan vi konstatere, at det i hvert fald ikke er på navnefronten, at journalisterne på Kerteminde-redaktionen er noget særligt. Tvært imod så er vi nærmest ualmindeligt almindelige.

Det mest almindelige mande-fornavn i Kerteminde er Peter - ligesom lokalredaktør Peter Ammitzbøll. Og det mest almindelige kvinde-fornavn er Helle - jo tak, dem har vi to af på redaktionen. Det næstmest almindelige kvinde-fornavn er Mette, og sådan en har vi selvfølgelig også.

Det er faktisk vores praktikant, der redder redaktionen fra totalt at drukne i navnemæssig middelmådighed. Hun hedder Birgitte, og det er så ualmindeligt, at det slet ikke har fundet vej til Top Ti.

Man kan selv læse listerne over de mest almindelige navne på kommunens Facebookside.