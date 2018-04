Fodbold: Middelfart Boldklub er under kraftigt pres før lørdagens hjemmekamp mod Frem.

Middelfart er efter forrige weekends nederlag hjemme til Næstved, som dermed bevarede den anden af de to oprykningspladser, syv point fra stregen, og derfor er kravet sejr mod Frem, som er 10 point efter. Valby-holdet vandt dog i forrige runde 2-0 over FC Sydvest og vil prøve at strikke en stime sammen - akkurat som Middelfart.

- Jeg mener afgjort vi har styrken til at være med i toppen, men det giver ingen mening at sige mere om det, før vi har vundet nogle kampe i træk. Kampene i denne række har vist sig at være yderst jævnbyrdige, men vi har længe vist stor styrke på hjemmebane, og det skal vi demonstrere mod Frem, siger assistenttræner Jes Bekke.

- Frem vil gerne være boldbesiddende, men blev i forrige sæson ramt af en del turbulens, da holdet ikke kom med i oprykningsspillet, så de store ambitioner ikke blev indfriet, siger Bekke til klubbens tv-kanal.

Middelfart har vundet to gange i foråret, spillet fire uafgjort og så tabt kampen, der ikke måtte tabes, mod Næstved, lyder klubbens egen analyse, og der håbes i staben nu på en trodsreaktion, så outsiderchancen i topkampen bevares.

Middelfart har ingen i karantæne, tværtimod vender midtbaneslideren Martin Conley tilbage fra ditto. Kent Jørgensen og Peter Kristensen er ude vel en uges tid endnu på grund af problemer med henholdsvis mavemuskulaturen og knæet.