Fyns Politi måtte natten til store bededag sende flere patruljer til Middelfart.

- Vi fik en melding om et større slagsmål foran Bubbas i Østergade, men da vi kom frem var der rimelig ro på, siger Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Urolighederne var tilsyneladende sat i gang af en meget aggressiv ung mand, som dog var forsvundet, da betjentene ankom. Det lykkedes dog hurtigt for patruljen af finde den vrede mand, for mindre end et kvarter senere var den gal igen. Denne gang i Jernbanegade, hvor den 27-årige igen forsøgte at indlede et slagsmål.

Heller ikke her havde manden held med sit forehavende, men da han fortsat var meget ophidset og aggressiv, måtte han med på stationen.

- Vi har ingen ide om, hvorfor han opførte sig sådan, men han blev anholdt og er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger vagtchefen

Episoden fandt sted kort før klokken tre.