- Projektet går ud på, at der skal være et læringsmiljø, som blandt andre skoler kan benytte sig af, forklarer Susanne Haugsted-Jakobsen og uddyber, der i hendes tid som projektleder har været i kontakt med skoler og børnehaver, som har kunne give sit syn på, hvilke bygninger de gerne ville have.

Nordøstfyn: Sybergland er opkaldt efter den berømte maler Fritz Syberg, der gerne malede det fynske landskab og havde en forkærlighed for Fyns Hoved. Nu kan folkene bag projektet Sybergland snart se enden på det, der skal give folk en fornemmelse for naturen og samtidig hædre den kendte maler.

Læringsmiljøet kommer til at have et læ, hvor man kan sidde, men der skal samtidig være plads til, at man kan komme helt tæt på naturen.

- Der kommer det, vi kalder en oplevelsesbro, hvor det er tanken, man kan ligge på alle fire og kigge ned i vandet, fortæller Susanne Haugsted-Jakobsen.

Sidste sommer blev der lavet en grussti, så turister og besøgende kunne gå rundt. De to søer som besøgende vil kunne se, kommer også til at have to vist forskellige funktioner.

- Den ene sø kalder vi den Rekreative Sø. Det er der, hvor folk kan komme lidt tæt på. Og den større sø kalder vi så Natursøen. Det er der, hvor der skal være ro dyrelivet. Så de aktiviteter, der er, kommer til at samle sig om den Rekreative Sø, fortæller Susanne Haugsted-Jakobsen.

Og selvom projektet primært er koncentreret om naturoplevelserne, så ligger Syberg i baghovedet på folkene bag.

- Syberg havde en lille Villa Hjulben, som er en lille malervogn, han skubbede rundt, hvor han så kunne sidde og male. Vi monterer så det fast, så man ikke kan rykke på det, forklarer projektlederen.