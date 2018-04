Med hjælp fra Østfyns Produktionsskole blev han opmærksom på, at oplægget til, hvordan forandringen i praksis skal foregå, ikke er særlig demokratisk.

Kerteminde: For borgmester Kasper Olesen er produktionsskolens tilbud til unge mennesker meget vigtige. Derfor følger han også meget opmærksomt den forandring, der er i gang: Omdannelsen af produktionsskoler og andre voksen-tilbud til en fælles FGU - Faglig Grund-Uddannelse.

Han satte sig derfor og formulerede et brev til undervisningsministeren, hvori har påpeger det demokratiske underskud i, at der kun skal sidde en enkelt borgmester i hver af de bestyrelse, der rundt om i landet skal stå for etableringen af de nye FGU-institutioner og -skoler. Således også kun en borgmester i det kommende skoledistrikt, som Kerteminde bliver den del af (som det ser ud nu bestående af 5 kommuner).

- Kommunernes forskelligheder på geografi, lokale uddannelser og ungegrupperinger bevirker, at det ikke kan forventes, at én kommunal repræsentant kan varetage alle interesser for kommunerne i institutionens optagerområde, skriver han blandt andet i brevet.

Han tog det med til det fynske borgmesterforum, hvor samtlige fynske borgmestre straks sluttede op om brevet.

- Ikke nok med det. Der var nogle, der tog det med videre til Jylland, så nu er det samtlige borgmestre i Syddanmark, der danner fælles front imod det demokratiunderskud, der er i ministerens model for etablering af det nye FGU, konstaterer Kasper Olesen.