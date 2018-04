Filosofiske Salononer for Solskinshjerner hedder et nyt arrangement på Bastionen. Bag det står to unge filosoffer, som vil hjælpe salongæsterne til et lysere syn på livet.

Nyborg: Filosofien skal ned i øjenhøjde med almindelige mennesker. Det er ambitionen med to arrangementer i maj på Bastionen. Filosofiske Saloner for Solskinshjernen er overskriften, og bag salonerne står Julia Venus og Stephen Falkbøll, som begge har læst filosofi og har en mission om gøre den tilgængelig for alle.

Inspirationen har de hentet helt tilbage i det gamle Grækenland samt i 1600-tallets parisiske kultursaloner og 1700-tallets samtalesaloner i København, men skulle man gå hen og blive lidt fjern i blikket og svedig i håndfladerne ved tanken om at skulle redegøre for Platons, Sokrates' og Descartes' tanker, bør man ikke fortvivle.

Salonerne er for alle, og man behøver ingen filosofiske forkundskaber, men blot have lyst til at møde andre mennesker og udveksle dybsindige tanker over et godt glas vin og lækre snacks, understreger arrangørparret. De brænder tydeligvis for deres idé, som Lokalavisen har sat dem stævne på Bastionen for at høre mere om.

- Ofte går vi rundt og tænker: "Er det bare mig, der tænker sådan?", men filosofien kan vise os, at der er nogle almene strukturer i vores tanker. Folk skal gå hjem fra salonerne med mere solskin i sindet og med en opløftet følelse, siger Stephen Falkbøll.

- Det er også et opgør med individualiseringen, hvor folk føler sig alene - det kan skabe pessimisme. Filosofiske tanker kan skabe sammenhængskraft, og vi vil hive det ned fra højborgen og ind i hverdagen, siger Julia Venus.

De dybe tanker vil de to filosofiuddannede gøre nærværende og relevante for salongæsterne gennem korte oplæg om filosofiske begreber, som leder over i en række spørgsmål om et bestemt emne. Emnet for den første salon er nydelse, mens det næste gang drejer sig om glæde.

Ud over at bringe folk tættere sammen er hensigten med salonerne at udvikle den optimistiske realist, som alle ifølge Julia Venus og Stephen Falkbøll har i sig. Det er det, solskinshjernen i arrangementernes titel henviser til.

- Solskinshjernen handler ikke om jubeloptimisme, men om grundlæggende at have et optimistisk realistisk livssyn, siger Stephen Falkbøll og forklarer, at det drejer sig om at se realistisk på livet og de risici, det rummer, men at fokusere på de muligheder, livet byder på.

- Det kan være provokerende at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger, for det er nemmest er nemmest at være pessimist og offer for omstændighederne. Det handler om at tage ansvar for sit liv. Du vælger at sige ja til 9-16-jobbet, og i det valg ligger der et ansvar, siger Stephen Falkbøll og bruger en klient, som Julia Venus har haft i sin praksis som eksistentiel terapeut.

- Hvis man som hende har en hjernetumor, drejer det sig om at skabe den bedste verden, men hvor man tager forbehold for tumoren.

Julia Venus understreger, at filosofisalonerne ikke er samtaleterapi.

- At blive løftet op ved hjælp af filosofiske samtaler giver udsyn, men mange tør ikke åbne, før der er etableret et rum for at tale om den slags ting, siger hun.

De to mødte hinanden på filosofistudiet på universitetet i Odense og flyttede til Nyborg for tre år siden; især på grund af naturen, fortæller Julia Venus.

Første salon finder sted tirsdag 8. maj. Med i entréen er snacks fra Destilleriet Nyborg og et glas økologisk mousserende rosévin.

- Det giver mere solskin i min hjerne, udbryder Julia Venus med et stort smil.