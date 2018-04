Efter en periode med fine præstationer og gode resultater blev det i den grad hverdag for Tved, der hjemme måtte indkassere et skuffende 1-4-nederlag til Nyborg.

- Efter vores flotte indsats mod Svendborg var det noget af et antiklimaks i dag. Nyborg var ganske enkelt bedre i alle spillets facetter, mens vi ramte et lavpunkt. Det kunne vi ikke være bekendt foran vores hjemmepublikum, fastslog en skuffet assistenttræner for Tved, Andy Jørgensen.

Bekir Demirovic startede festlighederne for Nyborg med to mål inden pausen. Simon Rahbek og Rasmus Larsen udbyggede føringen i anden halvleg, hvor også Mikkel Rudbech mod slutningen af opgøret kom på scoringstavlen for hjemmeholdet.(Due)