Med en snedig game-plan og masser af løbevillighed lykkedes det Dalum at hente point mod rækkens stærke tophold fra Svendborg. Værterne valgte at stå dybt i banen, og sætte gæsternes kanter ud af spil, og den plan endte med at give bonus.

- Vi er glade for, at det lykkedes at snige et point hjem imod et stærkt hold. Vi havde succes med at indstille os på deres spil, men må da også erkende, at vi ikke skabte ret meget og at Svendborg havde nogle flere chancer end os, sagde Dalum-træner Kristian Karlby.

Gæsterne kom i front sidst i 1. halvleg, men efter pausen udlignede Dalum på straffespark. (Lund)