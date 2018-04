Fodbold: Dalum hev tre vitale point ind i klubhuset i onsdags, da de rødblusede sejrede 3-2 over B93 i en sand wild-west-kamp, hvor gæsterne ud over at brænde et straffespark i 2. halvleg så den brasilianske uortodokse målmand Januarios hovedstød efter hjørnespark ramme Dalums overligger i stort set sidste sekund i overtiden.

Den sejr bør give yderligere mod på tilværelsen før lørdagens hjemmekamp mod Aarhus Fremad, der er et af "topholdene" i kvalifikationsspillet, hvor der spilles om at undgå de fire nedrykningsbilletter til Danmarksserien.

Dalum peger på, at man traditionelt har haft et godt tag på gæsterne - blandt andet med to sejre i sidste sæson.

- Aarhus Fremad er fysisk stærkt hold, som også kan spille fodbold, så det bliver en stor mundfuld for os. De har spillet mange lige kampe, hvor de har vist styrken til at vinde med et enkelt mål.

- Men vi skal tro på vores egne evner og arbejde hårdere for hinanden, og samtidig skal vi begynde at stille større krav til os selv, men også til hinanden for kun på denne måde kan vi slå Fremad.

Anders Nielsen tilføjer til dalum.dk, at rækken er meget lige, og at han hele tiden har vidst, at der vil komme op- og nedture, fordi det er betingelsen, når man arbejder med meget unge spillere.

Trods sejren mod B93 har Dalum kun tre point ned til stregen, så det er vigtigt, at Dalum får mindst uafgjort i egen hule, som på moderne fynsk nu hedder Lars R. Jacobsen Park.