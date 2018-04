Parterne på det kommunale område er fredag kort før middag enedes om en aftale om nye overenskomster, som gælder for alle de omkring 500.000 ansatte i kommunerne.

Forliget gælder for de kommende tre år og giver de ansatte en lønramme på 8,1 procent. Det meddeler topforhandlere for arbejdsgivere og lønmodtagere i samlet flok.

- Jeg er rigtigt glad for at sige, at vi har en overenskomst for alle. Det er en kolossal lettelse, siger Anders Bondo Christensen, chefforhandler for de kommunalt ansatte og formand for Danmarks Lærerforening.

- Jeg synes virkelig, at vi står med et resultat, som vi kan være bekendt, tilføjer han.

Også arbejdsgivernes topforhandler, Michael Ziegler fra KL, er glad for den aftale, der nu er skrevet under.

- Jeg vil da kun være glad, hvis vores samlede forlig kan bruges til forlig på de andre områder, siger forhandleren, der heller ikke lægger skjul på, at det har været et langstrakt forløb:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været et vanskeligt forløb. Nogle har oplevet årstiderne skifte, mens vi har været herinde.

Forliget indeholder løsninger på de helt store knaster, der har gjort forhandlingerne på det kommunale område meget svære undervejs.

Det er lønrammen, sikring af betalt spisepause og ikke mindst lærernes arbejdstid, lyder det fra parterne.

Detaljerne om den nye arbejdstidsaftale holder parterne for sig selv, indtil lærernes formand, Anders Bondo Christensen, har haft lejlighed til at fremlægge aftalen for sit bagland i Danmarks Lærerforening.

Ifølge hovedorganisationen Akademikerne og de kommunale arbejdsgiveres organisation, KL, indeholder aftalen også en overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause.

- Der er fundet en god løsning for LO-grupperne og en god løsning for FTF-grupperne og en lidt anderledes løsning for Akademikerne, siger Michael Ziegler, kommunernes topforhandler, om spisepausen.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent. Det svarer til det delforlig, der er indgået i regionerne. Desuden er det såkaldte privatlønsværn afskaffet.

Fagforbundet FOA's netop afgåede formand, Dennis Christensen, er ligeledes godt tilfreds.

- Vi har fået et rigtigt godt resultat, siger han:

- Det handlede om, at vi fik et gennembrud et eller andet sted. Det lykkedes.