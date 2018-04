Svendborg: Skal et cykelløb være en succes, må rytterne ikke fare vild, så fredag morgen blev der sendt folk ud for at sikre, at ruten til den fjerde udgave af Bissen var tydeligt markeret.

Det lykkedes at få afmærkningen på plads inden startskuddet, men Rico Busk er alligevel frustreret.

- Det pisser mig virkelig af. Vi har alle tilladelser på plads, alle kan komme ind til og fra deres hjem, og jeg vil tro, at 99,9 procent af byen bakker op om løbet. Så jeg synes, det er asocialt og selvjustits af værste skuffe at ødelægge det, siger han.

Han erkender dog, at de mange cykelryttere godt kan være til gene.

- Vi fylder meget. Men vi vil gerne gøre det så godt som muligt, og derfor tager vi meget gerne dialogen. Så alle er meget velkomne til at sende os en mail, siger han og fortæller, at hærværket ikke er af af den harmløse slags.

- Hvis folk kører forkert bare én gang, får vi ridser i lakken, og dem skal vi bruge flere år på at reparere. Derfor er det så ærgerligt, at der er nogen, der forsøger at ødelægge løbet i stedet for at gå i dialog med os, siger Rico Busk.