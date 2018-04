Hans Jørgensen er administrerende direktør i Lion Invest ApS. Virksomheden ejer Tårnbygningen i Ringe. En bygning, der i den grad trænger til renovering ifølge By og Land Midtfyn. Og nu siger Hans Jørgensen atter engang, at det kommer til at ske snart.

By og Land Midtfyn mener, og har gjort det igennem flere år, at Tårnbygningen trænger til at blive renoveret - særligt nu når den ene del kommer til at fremstå...