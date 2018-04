I den ene del har Tårnbygningen fået en iøjnefaldende farve. Skriggrøn. Den er snart på vej væk igen og så fremstår en lille del af bygningen nymalet - i stor kontrast til den falmende farve på resten af huset. Det har fået By og Land Midtfyn til at fremhæve behovet for en renovering.

Han erkender dog også, at det primært er træls for øjnene og ikke farligt. Men det kan det blive.

- Man kan se gamle vandskader rundt omkring. Og særligt ved altanerne kan man se, at de ikke hælder korrekt, så vandet løber ind mod muren og under altanen, siger arkitekten.

Det er generelt vigtigt, at man vedligeholder. Særligt når det er så markant en bygning i bymidten. Jeg tror de fleste i Ringe, kender til tårnbygningen. Og det er især vigtigt, når der netop er blevet brugt skattekroner på det. Jeg synes, man også har en pligt til at vedligehold. Peter Flint Jensen, formand for By og Land Midtfyn.

- Det kan simpelthen ikke passe. Det bør undersøges, om man kan fratage ejeren retten til at administrere boligen, siger Peter Flint Jensen, formand for By og Land Midtfyn.

Tårnbygningen igennem tiden I 1997 fik den daværende ejer skattekroner til at sætte det i stand for.Det var købmand Palle Engholm, der ejede den. By og Land Midtfyn præmierede den med en pris i form af en messingplade. Købmandsbutikken lukkede og blev solgt i 2004. I foråret 2007 blev tårnbygningen købt af Lion Invest. I vinteren 2007 træk By og Land Midtfyn så deres hæder tilbage og de forlangte messingpladen tilbage. Siden har den administrerende direktør, Hans Jørgensen, lovet gentagende gange, at der ville komme en renovering. Den lader stadig vente på sig.

Det er Tårnbygningen i hvert fald, hvis man spørger formanden for By og Land Midtfyn. Eller det var, for ifølge ham er bygningen blevet en skændsel, fordi den bare har stået hen i forfald.

Ringe: Øjnene falder hurtigt på den rødligorange bygning, når ens ben fører en fra stationen og ned til Jernbanegade. Med udskæringer ved vinduerne, en hvid form for bort, der adskiller etagerne, og forhøjninger, der tårner op mod himlen, slår bygningen en som et af de huse, man lader øjnene glide en ekstra gang henover. En arkitektonisk perle.

Det skete med støtte fra en kommunal pulje til byfornyelse.

- Jeg kan ikke huske præcist, hvor mange skattekroner der blev brugt. Men det var et stort tal, siger Peter Flint Jensen.

Bygningens nye og flotte udtryk førte til, at By og Land gav en pris til den. Og indtil 2007 kunne man se messingpladen hænge på indgangens højre side. Den manglende vedligeholdelse og bygningens atter triste ydre blev for meget for foreningen. For første gang nogensinde tog de en pris tilbage.

- Vi gav prisen, fordi det var en veludført istandsættelse. Det blev rigtig flot, der kom også altaner op. Men siden er der ikke sket noget. Jeg tror faktisk aldrig, at det er blevet malet siden fornyelsen, siger han.

Det er Lion Invest ApS, der ejer bygningen. Og dem har By og Land Midtfyn forsøgt at få på banen - uden held.

- Da vi tog prisen, gik vi i dialog med den administrerende direktør (Hans Jørgensen, red.) som sagde, at det ville blive sat i stand, når vinteren var ovre. Det er tydeligvis ikke sket, siger Peter Flint Jensen.

Men den her bygning er langt fra den eneste, der står sådan her, og som I selv siger, den er ikke farlig. Hvorfor er det så så vigtigt for jer, at ejeren får sat det i stand?

- Det er generelt vigtigt, at man tager sig af sin bolig. Særligt når det er så markant en bygning i bymidten. Jeg tror de fleste i Ringe kender til Tårnbygningen. Og det er især vigtigt, når der er blevet brugt skattekroner på det. Man har en pligt til at vedligeholde, siger formanden.

I har givet den her pris og taget den tilbage. Er det medvirkende til, at I finder denne her bolig så vigtig?

- Det er en bygning, der præger hele indtrykket af byen. Det tiltrækker et særligt segment. Og spørgsmålet er jo også, hvordan det kommer til at se ud om 10 år, hvis ikke der bliver gjort noget. Man skal altså også passe den løbende drift af en bolig, siger Peter Flint Jensen.