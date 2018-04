En 39-årig mand måtte natten til store bededag med på politistationen for at få taget en blodprøve. Manden, der er fra Grindsted, blev stoppet i et rutinetjek på Rismarksvej i Odense, og da betjentene havde bedt bilisten om at puste, måtte han lade bilen stå.

Den 39-årige er nu sigtet for spirituskørsel efter episoden, der fandt sted en time efter midnat.