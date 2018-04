Bogense: Det er ikke bare foran Forligsinstitutionen i København, at de røde pap-hænder, slagordene og skilte om, at "pædagoger er mere værd" bliver luftet i disse hektiske overenskomstdage.

Det blev de også på trappen foran Bogense Rådhus torsdag aften, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer på vej til møde blev mødt af offentligt ansatte, der med fløjter og slagord gjorde opmærksom på, at forhandlerne i København har opbakning også fra Nordfyn, når de argumenterer for at sikre medlemmerne mere i løn, flere kolleger, betalte spisepauser og aftalte arbejdstidsregler for lærerne.

Da Helle Waagner (S), som den sidste ankom til kommunalbestyrelsesmødet, blev hun klappet ind af demonstranterne, da hun fortalte dem, at hun som tillidsrepræsentant selv har været i København for at demonstrere foran Forligsinstitutionen.