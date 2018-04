- Sagt med et glimt i øjet, er en tredjedel af vores befolkning over 65 år, og hvis folkepensionisterne ikke får børn, så bliver det svært. Vi glæder os over, at vi sidste år fik 758 tilflyttere. Vi er helt afhængig af, at folk udefra flytter ind i de boliger, der er, og de ældre holder gang i hele kultur- og fritidslivet, påpeger borgmester Tonni Hansen (SF), der glæder sig over, at Langeland i 2017 oplevede en længe ventet fremgang på 63 personer efter en længere årrække med tilbagegang på mellem 100 og 200 indbyggere hvert år.

Langeland Kommune forklarer i et notat, at øen har "ramt muren" i længere tid, når det gælder et stigende antal ældre.

Nybagte mødre på øen med for få fødsler: - Kom, her er trygt og billigt at bo

Det ændrer dog ikke på det skæve forhold mellem fødsler og dødsfald, som er særlig udtalt i Hou i nord og Bagenkop i syd.

Borgmesteren er parat til at lytte til gode råd og input, da han barsler med en bosætningsstrategi, der ventes klar på den anden side af sommerferien.

- Lige nu ser det ud til, at det, vi gør, er rigtig godt. Nu skal vi så finde ud af, hvem der gør hvad (i forhold til bosætning, red.). Der er ikke en egentlig koordinering i øjeblikket, og det irriterer mig, lyder det fra Tonni Hansen.

Venstres Jan Ole Jakobsen, formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, mener, at kommunen har gjort sit for at tiltrække børnefamilierne til øens syd- og nordende, da der eksempelvis er etableret en daginstitution og skole på samme adresse begge steder. Og at der desuden netop er vedtaget en mulighed for at passe sit eget barn hjemme.

Han bemærker, at elevtallet i skolerne de næste 10 år ifølge prognoserne står til at falde og falde. Småbørnsfamilierne får en central rolle med at vende udviklingen, mener Jan Ole Jakobsen.

- Det er dem, vi skal have til at fortælle historierne om, hvordan det er at bo på Langeland. Det nytter ikke noget, at det er os gamle, siger han.