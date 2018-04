Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har fredag morgen dansk tid for anden gang på et døgn krydset grænsen til Sydkorea for at holde samtaler med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Her har de to ledere sammen symbolsk skovlet jord for foden af et træ og afsløret en sten, der bærer deres navne og påskriften "Planter fred og velstand".

Der er tale om et 65 år gammelt fyrretræ. Det er ældre end konflikten mellem de to nationer på Den Koreanske Halvø.

FAKTA: Bliv klogere på Korea-konflikten her Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, mødes fredag formiddag lokal tid til et historisk topmøde i landsbyen Panmunjom på grænsen mellem de to lande.



Det var netop her, at den våbenhvileaftale, som afsluttede Koreakrigen, blev underskrevet i 1953.



Herunder fakta om Korea-konflikten:



* 1945: Korea - en japansk koloni siden 1910 - bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og en amerikansk sydlig besættelseszone.



* 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater.



* 25. juni 1950: Koreakrigen begynder, da nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.



* 27. juni 1953: Koreakrigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.



* 1972: Nordkorea og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 46 år senere pågår konflikten fortsat.



* Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un.



* Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater.



* Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina.



* Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i idet internationale samfund.



* FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset.



* En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.



Kilde: Reuters.

Ceremonien finder sted, efter at Kim og den nordkoreanske delegation har været en tur hjemme i Nordkorea for at spise frokost.

Det er første gang, siden Koreakrigen sluttede i 1953, at en nordkoreansk leder besøger Sydkorea. De eneste to tidligere topmøder mellem landene har fundet sted i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, i 2000 og 2007.

De to lande har ikke formelt sluttet fred siden krigen.

Da Kim Jong-un krydsede grænsen første gang ved halv tre-tiden natten til fredag, skete det med et smil og en fremstrakt hånd til Moon Jae-in.

- Jeg er spændt på mødet på dette historiske sted, og det er virkelig rørende, at De er kommet hele vejen til demarkationslinjen for at tage imod mig personligt, sagde Kim ifølge nyhedsbureauet Reuters til Moon.