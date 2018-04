Maja Kristensen

- I visse perioder har jeg været til 10-12 bisættelser, så jeg kender godt til det. Vi er nødt til at starte helt fra scratch, og vi skal gøre Lohals attraktiv på mange niveauer.

- En del ældre flytter hertil, og man skal sørge for, at der er godt for dem med et lokalt plejehjem. Samtidig skal man kigge på, hvad man flytter for. Min kongstanke er, at man ikke flytter hertil fra København eller Fyn for at bo i bymæssig bebyggelse. Der er tale om andre værdier. Som ung familie har man brug for skole, indkøb, transport og god it-dækning. Jeg ser Nordlangeland fra Snøde og mod nord, hvor vi har skole og multihal, skove, havnen, skytteforening og eksempelvis fællesspisning og petanque.

- Jeg savner stadigvæk, at man laver byfornyelse andre steder end i Rudkøbing. Det er ikke rønnebærene, der er sure, men når man går i gang med andre boligformer i Rudkøbing, skal man som politiker også sørge for at prøve at komme med noget alment boligbyggeri i både syd og nord.