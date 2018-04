USA tror på, at de to koreanske ledere vil gøre fremskridt i processen med at opnå fred, siger Det Hvide Hus.

USA er håbefuld omkring fredagens topmøde mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Amerikanerne har således tiltro til, at de to koreanske ledere vil gøre fremskridt i retning mod at opnå fred og velstand på den koreanske halvø.

Det skriver Det Hvide Hus i en erklæring, efter at Kim og Moon har indledt deres møde.

FAKTA: Bliv klogere på Korea-konflikten her Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, mødes fredag formiddag lokal tid til et historisk topmøde i landsbyen Panmunjom på grænsen mellem de to lande.



Det var netop her, at den våbenhvileaftale, som afsluttede Koreakrigen, blev underskrevet i 1953.



Herunder fakta om Korea-konflikten:



* 1945: Korea - en japansk koloni siden 1910 - bliver efter Anden Verdenskrig opdelt i en nordlig russisk besættelseszone og en amerikansk sydlig besættelseszone.



* 1948: Besættelseszonerne omdannes til to uafhængige stater.



* 25. juni 1950: Koreakrigen begynder, da nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.



* 27. juni 1953: Koreakrigen afsluttes med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.



* 1972: Nordkorea og Sydkorea underskriver en hensigtserklæring om en fredelig genforening, men 46 år senere pågår konflikten fortsat.



* Nordkorea, som har 24 millioner indbyggere, ledes i dag af Kim Jong-un.



* Nordkoreas hær er den femtestørste i verden med en million soldater.



* Det fattige land er næsten fuldstændigt isoleret internationalt. Nordkoreanernes vigtigste handelspartner er Kina.



* Nordkoreas bestræbelser på at udvikle atomvåben og langtrækkende missiler fordømmes i idet internationale samfund.



* FN's Sikkerhedsråd har gentagne gange krævet de omstridte programmer standset.



* En lang række internationale sanktioner er indført mod Nordkorea på grund af dets våbenprogrammer.



Kilde: Reuters.

- USA sætter pris på den tætte koordinering med vores allierede Sydkorea og ser frem til at fortsætte vores solide samtaler som forberedelse på det planlagte møde mellem præsident Donald J. Trump og Kim Jong-un i de kommende uger, står der i erklæringen.

Det var et historisk øjeblik, da Kim Jong-un fredag formiddag lokal tid krydsede grænselinjen i den demilitariserede zone mellem Nordkorea og Sydkorea.

På den anden side ventede Moon Jae-in med en udstrakt hånd. De to ledere hilste på hinanden og udvekslede et par ord, før Kim tog skridtet over linjen.

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder møder en sydkoreansk præsident uden for Nordkorea.

På mødet mellem de to ledere vil muligheden for varig fred mellem Syd- og Nordkorea formentlig blive drøftet. Det samme vil muligheden for, at Nordkorea indstiller sine forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

Donald Trump ventes i slutningen af maj eller begyndelsen af juni at mødes med Kim Jong-un.

Mødet mellem de to er blevet aktuelt, efter at Nordkorea sidste år gennemførte forsøg med både atomvåben og langtrækkende raketter.

USA pressede FN's Sikkerhedsråd til flere sanktioner mod regimet, og der fulgte en række gensidige trusler om krig.

Nu har piben dog fået en anden lyd. Tirsdag kaldte Trump således Kim en "mand af ære".